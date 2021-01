Elizabeth Duffy et Joe Andrew. Photos : Site web d’Acritas et LinkedIn

Quel est le nom du premier cabinet qui vous vient à l’esprit?

Quel est le cabinet envers lequel vous vous sentez le plus confortable?

Quel cabinet considèreriez-vous pour un accord incluant plus de trois pays?

Quel cabinet considèreriez-vous pour un litige incluant plusieurs pays?

Si c’est un cabinet américain – Baker McKenzie – qui est une fois de plus en tête de la liste annuelle des cabinets d'avocats dont la marque rayonne le plus au monde, le numéro deux et numéro trois sont des cabinets internationaux eux aussi, mais qui possèdent des bureaux au Québec.Baker McKenzie, qui a des bureaux à Toronto, se maintient donc au premier rang pour la 11e année consécutive.S'en suivent DLA Piper qui se classe numéro 2 après avoir déjà gagné des places dans le classement les années précédentes et Dentons se classe numéro 3.Les deux cabinets ont des antennes montréalaises.« Nous sommes extrêmement fiers de cette marque de reconnaissance et de confiance que nous accordent d’importants acheteurs de services juridiques du monde entier », a déclaré, président mondial de Dentons.« La force de notre image de marque est le fruit de tout le travail que nos membres réalisent, de notre engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de notre détermination à continuer de fournir d’excellents services à nos clients », ajoute-t-on encore au cabinet.La société Allen & Overy fait match nul avec Norton Rose Fulbright pour se classer septième cette année.Selon Acritas qui a réalisé ce classement (le Global Elite Law Firm Brand Index), les cabinets qui ont mis l'accent sur l'établissement de relations solides avec leurs clients et qui ont défini clairement le type de client sur lequel ils se concentrent ont bénéficié de la conjoncture liée à la pandémie., directrice principale des services à la clientèle mondiale chez Acritas a déclaré que « les pressions liées à la pandémie en 2020 ont accentué le besoin des clients de voir leurs cabinets juridiques fournir des conseils rapides et adaptés aux entreprises. Pour certains cabinets, cet investissement est rentable, car ils sont les mieux placés pour aider leurs clients en temps de crise ».Un autre facteur important qui a influencé l'indice au cours selon Acritas, a été la manière dont les entreprises ont pu prospérer localement au cours d'une année où les voyages étaient au point mort pour la plupart des organisations.Le classement est basé sur les opinions de plus de 1 500 clients d'élite issus des plus grandes multinationales du monde, dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard de dollars. Ils sont interrogés sur quatre critères : la notoriété, la préférence et la prise en compte des accords et litiges multi-juridictionnels.Dans le cadre de l’étude, les répondants dont la responsabilité est l’achat de services juridiques ont répondu à quatre questions au cours d’un entretien téléphonique: