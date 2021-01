Me Marie-Chantal Brassard. Photo : Radio-Canada

Me Christian Leblanc. Photo : Radio-Canada

Le ministère de la Justice du Québec a annoncé ce matin la nomination deet decomme juges, ainsi que decomme juge de paix magistrat, tous les trois à la Cour du Québec.En voici un peu plus à leur sujet.Me Brassard a principalement pratiqué comme procureure au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), à Amos. Depuis décembre 2011, elle agissait à titre de procureure en chef.La Barreau 1994 exercera principalement ses fonctions aux Chambres de la jeunesse, criminelle et pénale, ainsi que civile, à Amos.Elle a fait ses études en droit à l’Université d’Ottawa.Me Leblanc travaillait lui aussi comme procureur au DPCP, à Amos, depuis 1997. Il a notamment été procureur en chef de la Commission Viens, qui se penchait sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec.En 2018, le Barreau du Québec lui a remis la distinction d’Avocat émérite. À cette occasion, il avait confié à Radio-Canada qu’il croyait être récompensé en partie pour son travail auprès des Premières Nations.« Pendant l'essentiel de ma carrière comme procureur de la Couronne et même de la défense avant ça, c'était à 80 %, environ, auprès des communautés autochtones près d'Amos ou encore les communautés cries de la Baie-James et inuites », avait-il affirmé.« Je suis le premier procureur à m'être installé au Nunavik lorsque le DPCP a ouvert un bureau là-bas », avait-il ajouté.Admis au Barreau en 1993, Me Leblanc a commencé sa carrière comme criminaliste en défense et en protection de la jeunesse, à Val-d’Or.Il a ensuite oeuvré comme substitut du procureur général et procureur aux poursuites criminelles et pénales dans les districts d'Abitibi et de Rouyn-Noranda, ainsi qu'auprès de la Cour itinérante siégeant dans les communautés cries de la baie James et les villages inuits du Nunavik.Le juge Leblanc exercera principalement ses fonctions aux Chambres de la jeunesse, criminelle et pénale, ainsi que civile à Val-d’Or.Il a fait ses études en droit à l’Université de Sherbrooke.Me Brodeur travaillait elle aussi comme procureure au sein du DPCP, au Bureau des affaires pénales de Salaberry-de-Valleyfield.La nouvelle juge de paix magistrat occupera principalement ses fonctions à Saint-Jérôme.Admise au Barreau en 2010, elle a fait ses études en droit à l’Université de Sherbrooke.