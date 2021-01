Mes Jérémie Beltrame, David Chun, Charlotte Dangoisse et Janet Dell’Orto. Photos : Site web de Lavery

Deux nouveaux avocats, une notaire et une agente de marque arrivent au cabinet, voilà les emplettes récentes du cabinet régional Lavery qui fait le plein en ce début d’année à son bureau de Montréal.Il s’agit de...est avocat au sein du groupe Droit du travail et de l’emploi. Il exerce principalement en matière de santé et sécurité du travail. Il détient une expérience particulière pour les questions relatives au financement du régime d’indemnisation.Me Beltrame est titulaire d’un baccalauréat régime coopératif de l’Université de Sherbrooke. Il a été étudiant en droit chez McCarthy Tétrault et a également travaillé comme avocat à la CNESST durant près de 3 ans.Dans une autre vie, il a été infirmier au CHU de Sherbrooke et au CHUM. En effet, il détient un DEC en soins infirmiers.est avocat au sein du groupe du droit de la famille, des personnes et des successions. Il concentre sa pratique en droit de famille, particulièrement le divorce, la séparation, la garde d’enfants, le partage des biens, la pension alimentaire pour enfants et pour conjoints, et la provision pour frais.Il détient en bac en droit de l’Université de Montréal ainsi qu’un bac en sciences politiques obtenu à l’Université McGill.Il a travaillé un peu plus de deux ans au sein du cabinet Goldwater Dubé.est notaire au sein du groupe Droit des affaires où elle exerce le droit immobilier. Sa pratique se concentre sur les examens de titres immobiliers et miniers. Avant de se joindre à l’équipe de Lavery, elle travaillait chez Collins notaires.Elle détient un bac en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit notariale.est agente de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle concentre sa pratique sur la gestion et la protection de marques de commerce, de droits d’auteur et de dessins industriels.C’est un gros changement pour elle puisqu’elle a passé plus de 32 ans comme agente de marque au sein du cabinet Spiegel Sohmer.