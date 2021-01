Me Mario Charpentier. Photo : Site web de BCF

Nominations, récompenses, nouvelle plateforme de référence, webinaires… Voici ce qui anime les cabinets, ces temps-ci.Me, un des associés fondateurs du cabinet, a été nommé membre du conseil consultatif de Private Debt Partners, une société qui offre son fonds de dette privée à des entreprises canadiennes de taille intermédiaire.La cabinet fait partie du Palmarès des entreprises au féminin , une initiative du magazine Première en affaires, présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et qui répertorie 110 PME féminines au cœur de l'économie québécoise.Même en pleine pandémie, alors que les tours à bureaux sont désertes, le cabinet vient de signer un bail pour les quinze prochaines années pour demeurer aux 38e et 39e étages de la Place Ville-Marie. Le bureau montréalais de Dentons y est installé depuis 35 ans.Mea remporté une victoire, lors de sa première fois en Cour d’appel, dans un dossier de divorce. Le Tribunal a renversé la décision du juge de première instance, qui avait conclu à une absence de contribution du client de Me Fernandez au patrimoine familial.Le cabinet en pleine croissance lance sa plateforme de référence d’avocats pour la région de Québec, Avocat Québec , dans un esprit d’accès à la justice. Le site comprend de nombreux avocats, y compris de cabinets concurrents, dans la plupart des domaines de droit : droit familial, litige civil, droit des affaires et corporatif, droit du travail, droit immobilier, droit de la construction, protection de la jeunesse et contraventions routières.Le 3 février prochain, l’équipe mondiale de propriété intellectuelle participera à un webinaire sur les bonnes stratégies à adopter en matière de protection des marques de commerce en ligne, alors que la pandémie a accentué la croissance du commerce électronique. La modératrice de la discussion sera Me, avocate et associée au bureau de Montréal.Gowling a également profité de la journée Bell cause pour la cause, le 28 janvier, pour lancer un nouveau programme interne de santé mentale et de bien-être pour tous les membres du cabinet, appelé Passeport bien-être . Il s’agit d’un programme annuel à participation volontaire : chaque mois, tous les employés seront invités à participer à un défi touchant le bien-être, selon une thématique spéciale.Le cabinet organise un webinaire , ce vendredi 29 janvier, sur le rôle sociétal des organisations au XXIe siècle. La sénatrice indépendantey participera, de même que l’ancien juge de la Cour suprême(devenu avocat-conseil chez Langlois) et le chef de la direction du cabinet,. L’avocate, associée et médiatrice, ainsi que l’avocatseront les modérateurs de ce panel qui abordera la manière dont l’État, les tribunaux et les entreprises sont appelés à opérer de profonds changements., avocate associée et responsable du groupe de droit du travail et de l’emploi, aborde les limites à poser en télétravail et la protection du travailleur exposé à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale ou familiale sur les lieux de travail, ce vendredi 29 janvier. Ce webinaire est donné dans le cadre du Forum stratégique sur les enjeux des employeurs du Conseil du patronat du Québec consacré aux aspects juridiques et technologiques du télétravail.Pour souligner la Journée internationale de la protection des données, le cabinet lance une nouvelle offre de services spécialisés en protection des renseignements personnels. L’avocateest la leader de ce groupe appelé FOCUS, un service « clé en main » offrant une expertise en protection des renseignements personnels, en gouvernance des données et en cybersécurité.Le 4 février prochain, l’associéparticipera à une discussion sur l’identité numérique , organisée par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec