Me Daniel Larochelle. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement du Québec propose de verser la somme supplémentaire qu’il doit recevoir en lien avec la tragédie de Lac-Mégantic, près de 18 millions $, à des projets pour la communauté.Pour que le dossier soit clos, les avocats doivent cependant renoncer à leurs honoraires sur ce montant. Ils ont jusqu’au 29 janvier pour se décider.Dans une lettre d’opinion publiée par La Tribune mardi, le député de Méganticse prononçait pour la proposition de Québec, de même que plusieurs décideurs de la région et les familles de deux des victimes de la tragédie. Tous souhaitent que les avocats responsables du dossier ne tentent pas d’obtenir un pourcentage de cette somme.« On veut attirer l'attention sur le fait que les avocats bloquent le règlement final qui pourrait arriver dans la résolution du recours collectif », soulevait alors le député de Mégantic.Les avocats au dossier ont entendu le message, a fait valoir Me, qui fait partie des avocats du recours collectif. En entrevue avec La Tribune, l’avocat a signalé que la proposition faite par le gouvernement mérite d’être analysée.« J’ai toujours travaillé pour la communauté depuis le début. Cette proposition représente les discussions que j’ai eues avec le député François Jacques sur le sujet », a indiqué Me Larochelle.L’avocat souhaite maintenant que l’offre du gouvernement québécois soit officialisée par écrit, ce qu’appuie un autre avocat au dossier, Me« C’est avec le procureur général du Québec que nous négocions, non pas le député de Mégantic », a souligné Me Mercier, qui représente pour sa part plusieurs avocats américains ayant paraphé des contrats avec des familles de victimes.« Pour l’instant, cette offre demeure théorique. Lorsque le procureur général nous soumettra cette offre, je vais devoir en discuter avec mes clients qui sont les victimes de la tragédie. Ce sont eux qui décident », poursuit Me Mercier, en entrevue avec La Tribune.Me Daniel Larochelle souhaite maintenant s’entretenir avec tous les avocats au dossier pour parvenir à une décision.Les honoraires de 25 % des avocats du recours collectif ont été approuvés par la Cour supérieure dans le cadre des procédures de faillite de la Montreal, Maine & Atlantic entreprise, rappelle Me Larochelle.« Ces honoraires avaient été qualifiés de raisonnables et sont basés sur ceux qui sont payés lors des autres recours collectifs. Aucun client ne nous a rien reproché. Il faut rappeler qu’un important travail a été accompli pour constituer le fonds d’indemnisation des victimes de plus de 450 millions $ », expose l’avocat.La mairesse de Lac-Mégantic,, s'exprimait à ce sujet cette semaine à Radio-Canada.« Les avocats ont déjà eu près de 50 millions de dollars pour accompagner les personnes affectées dans ce dossier et nous les remercions (...) (mais) je vois mal comment les avocats pourraient justifier mériter leur part de gâteau alors que ce sont nous, les acteurs du milieu (...) qui avons fait le travail de convaincre le gouvernement de retourner cette somme aux vraies victimes », estime la mairesse.