un avocat propose les lois du Seigneur des anneaux pour gouverner les États-Unis. Photos : Twitter et Shutterstock

This is Paul Davis. Paul is a lawyer. He’s also associate general counsel & director of human resources at Goosehead Insurance. Today he stormed the capitol building in an attempt to stage a coup against the US government and documented it (!) on Instagram. @followgoosehead pic.twitter.com/eTkoK92ujL — Roger Sollenberger (@SollenbergerRC) January 7, 2021

Aujourd’hui, un avocat indique à une amie la meilleure façon de commettre un meurtre sans en subir de conséquences, un avocat propose les lois du Seigneur des anneaux pour gouverner les États-Unis, un avocat accuse un juge en chef de sorcellerie, et plus encore!Dans un cas de rage au volant en Belgique, un homme a asséné un bon coup de poing au visage d’un automobiliste, indique RTL Info. Le conducteur s’en est tiré avec un nez enflé.L’accusé nie les faits et demande à être acquitté. En audience, il a fait valoir que s’il avait bel et bien frappé le conducteur, les dommages à son visage auraient été bien plus grands.« Si je l'avais vraiment frappé, son état aurait été pire » a lancé l’accusé avant de prouver son point (ou son poing) en faisant une série de push-ups à une seule main devant le juge. La décision devrait être rendue la semaine prochaine.Au Tennessee, un avocat a été radié le 22 janvier dernier pour avoir conseillé une amie Facebook sur la meilleure façon de tuer un ancien amoureux à coups de fusil en toute impunité, révèle le ABA Journal.« Si tu veux le tuer, alors attire-le dans ta maison et clame qu’il y est entré par effraction dans l’intention de te faire du mal, et que tu craignais pour ta vie », a écrit l’avocat dans une publication sur le mur Facebook de son amie.« Même avec la nouvelle loi “stand your ground” (NDLR : défends ton territoire), la doctrine du château est de loin la base la plus sûre pour utiliser une force létale », a poursuivi l'avocat, avant de conseiller à son amie de supprimer la discussion de son mur et de n’en parler à personne si elle compte tuer son ex-petit ami.Si la femme a fait disparaître la discussion de son compte Facebook, son ancien amoureux en a tout de même pris des captures d’écran qu’il a montrées à la police. L’avocat sera radié pendant quatre ans.Le maire de la ville de Portland en Oregon a envoyé un jet de poivre de cayenne au visage d’un avocat qui le confrontait sur sa gestion de la COVID-19 dans le stationnement d’un restaurant.L’avocat, un associé chez Browstein Rask, l’accusait en outre de ne pas porter de masque dans la salle à manger du restaurant. « Je ne peux pas croire que vous m’avez poivré », a lancé l’avocat incrédule après avoir reçu le jet de poivre de cayenne. Le maire lui a alors lancé une bouteille d’eau pour qu’il se rince les yeux.L’associé a par la suite réclamé les vidéos de surveillance du restaurant ainsi qu’une copie de la facture du maire, parce que celle-ci devrait démontrer à quel point ce dernier avait bu avant l’altercation.Un avocat pro-Trump a déposé le 25 janvier une action en justice pour rectifier les résulats selon lui illégaux de la dernière élection américaine. Il y propose une solution basée sur le livre le Seigneur des anneaux, indique Above the Law.« Le Gondor n’a pas de roi », clame-t-il dans sa demande. L’avocat indique que les États-Unis devraient se placer sur la gouverne d’un intendant jusqu’au retour du roi :dans le livre,aux États-Unis.L’avocat a en outre perdu son emploi dans une compagnie texane d'assurances lorsqu’il a publié des vidéos de lui sur les réseaux sociaux lors de l'insurrection au Capitole le 6 janvier dernier. Dans l’une d’elles, l’avocat indiquait qu’il fallait stopper le compte des votes et qu’il tentait d’entrer dans le Capitole pour y parvenir.Source : Twitter/Roger Sollenberger.Un avocat de la Floride (où d’autre?) s’est fait radier de façon permanente après qu’il ait fait des menaces de mort à l’encontre de juges et de politiciens américains, rapporte Above the Law.L’ex-avocat croyait fermement qu’eux-mêmes planifiaient de le tuer. Il les accuse tous de paganisme et de satanisme.Il a même accusé sur Facebook un juge d’avoir sodomisé sa fille (la fille de l’avocat en question), a traité une autre juge de « saloppe sataniste », et a écrit que le juge en chef de la Cour suprême de la Floride devrait être exécuté pour avoir toléré la sorcellerie.