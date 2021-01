La construction d'une voie de contournement fait réagir dans les municipalités voisines de Lac-Mégantic. Photo : Radio-Canada

Les avocats avaient jusqu'au 29 janvier pour faire connaître leur décision dans ce dossier.Le gouvernement du Québec s’engageait à verser, au total, une somme de 39 millions de dollars s'inscrivant dans le cadre de procédures judiciaires impliquant les créanciers de la Montreal, Maine & Atlantic (MMA). Une partie de cette somme devait aller aux créanciers, et 18 millions de dollars devaient être versés à Lac-Mégantic pour financer des projets communautaires.Seule condition de Québec : les avocats devaient renoncer à percevoir des honoraires supplémentaires sur ce montant, explique, ministre de la Justice du Québec.« S'ils ne renoncent pas, comme les avocats américains nous l'ont dit hier, on va trouver d'autres moyens d'indemniser les victimes avec le plus haut pourcentage possible, mais le gouvernement du Québec, et moi à titre de procureur général, on va faire les représentations devant la cour pour faire en sorte que l'argent soit distribué directement aux victimes », note-t-il.« On demande aux avocats de renoncer au pourcentage, parfois très élevé, des sommes, de leurs honoraires, pour permettre à la communauté, aux gens qui ont été victimes de la tragédie de Lac-Mégantic de mettre un point final à tout cela et qu'ils puissent bénéficier de ces sommes-là , poursuit le ministre de la Justice.« Au début, le 39 millions devait aller au gouvernement du Québec », remarque-t-il. « Le gouvernement du Québec, dans la révision de ses dépenses, on a convenu de redistribuer la somme, mais à la base, ce 39 millions là appartient au gouvernement et nous décidons de redistribuer l'argent aux différents groupes de victimes », ajoute-t-il.« Pour moi, c'est prioritaire que cet argent aille dans les poches des victimes, et pas aux avocats », conclut-il.Contacté par Radio-Canada, un avocat dans le dossier de la tragédie de Lac-Mégantic a indiqué que le gouvernement n'est pas en droit de réclamer que les avocats renoncent à leurs honoraires, et de n'avoir jamais vu qui que ce soit faire une telle demande dans le cadre de négociations pour régler un litige.Il reproche aussi à l’avocat du gouvernement, Me, d’avoir rendu sa demande publique sans l’informer au préalable de ses intentions.