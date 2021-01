Me Dominique Amyot-Bilodeau. Photo : Site web de McCarthy Tétrault

Le cabinet compte 22 associés supplémentaires dont 7 avec participation et 15 sans participation. Quatre sont du Québec...« Félicitations à chacun de nos nouveaux associés pour avoir franchi cette étape importante de leur carrière », a déclaré, leader national, secteurs de pratique et capital humain, McCarthy Tétrault».« Ces avocats ont fait preuve d’un engagement exceptionnel envers nos clients, notre cabinet et nos communautés », a déclaré Dave Leonard, chef de la direction de McCarthy Tétrault.Parmi eux, MesetMe Amyot-Bilodeau exerce au sein du groupe de droit des affaires. Sa pratique est axée sur le développement de projets industriels et sur le droit de l'environnement, de l'énergie et des ressources naturelles.L’avocat représente des clients devant les tribunaux dans le cadre de poursuites civiles, administratives et pénales portant sur des enjeux réglementaires.En 2006, il a obtenu un baccalauréat en droit et a suivi par la suite des études de maîtrise en droit de l’environnement à l’Université Laval et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Pur produit McCarthy, ce Barreau 2008 a toujours travaillé dans ce cabinet.Me Paul Blanchard exerce au sein du groupe de litige à Montréal. Sa pratique couvre notamment le litige commercial, impliquant entre autres des enjeux liés au droit de l’environnement, au droit de la construction et au droit immobilier.Me Blanchard a obtenu son baccalauréat en droit de l’Université Laval en 2008. Il a été admis au Barreau du Québec en 2009 et il est également membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal.Avant de travailler pour McCarthy Tétrault, il a exercé un peu plus de trois ans au sein de Stikeman Elliott.Me Louis-Philippe Samson exerce quant à lui au sein de notre groupe du droit des affaires. Sa pratique porte principalement sur le financement bancaire et d’entreprises et les fusions et acquisitions, notamment dans les domaines du commerce de détail, du transport, de l’industrie minière, de l’agroalimentaire et du financement corporatif.Ce Barreau 2013 a été impliqué dans le dossier du financement de Champion Iron Limited et Minerai de fer Québec inc. pour le redémarrage de la mine de minerai de fer du lac Bloom près de Fermont, au Québec.Il a aussi travaillé sur le dossier de La Maison Simons inc. en lien avec un financement totalisant 215 millions de dollars et le développement de son centre de multiservice de traitement des commandes entièrement automatisé.L’avocat a toujours travaillé chez McCarthy Tétrault.Enfin, Me Anca Neacsu travaille au sein du groupe du droit des infrastructures à Montréal. Elle conseille les clients sur tous les aspects de la mise en œuvre de projets d’infrastructure d’envergure et de projets semblables dans un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, le transport, les mines et l’énergie.Me Neacsu a notamment conseillé ENGIE Services.Cela fait deux ans qu'elle travaille chez McCarthy Tétrault, après avoir passé 11 ans chez Dentons.En plus, cette diplômée en droit de l’Université d’Ottawa a été membre du conseil d’administration de la Fondation du collège Beaubois (de 2012 à 2014), une institution francophone de premier plan qui forme des jeunes aptes à entreprendre des études supérieures et à devenir des citoyens responsables.Les autres avocats devenus associés sontet