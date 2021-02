Me Jonathan Kalles. Photo : Site web de McMillan

Meportera un double chapeau : il se joint à la fois à McMillan comme avocat-conseil en matière de gouvernement et affaires publiques, et à McMillan Vantage, affaires publiques, comme conseiller principal pour le Québec.Me Kalles a travaillé pendant plus d’une dizaine d’années dans les domaines des relations gouvernementales et des affaires publiques au Québec, à l’échelle fédérale, provinciale et municipale.« Il est connu pour son approche stratégique de la résolution de problèmes, sa capacité d’adaptation aux diverses situations qui se présentent, ses compétences en communication, ainsi que son leadership et son style de direction axé sur l’atteinte d’objectifs », écrit le cabinet sur son site.Il a notamment été conseiller auprès du premier ministre Justin Trudeau, pour le Québec. Il a également été conseiller principal pour le Québec auprès de trois ministres fédéraux. Il est impliqué depuis 25 ans dans les campagnes politiques, dans la province, et il a activement participé à la campagne électorale du Parti libéral du Canada en 2019.Me Kalles est également analyste politique et chroniqueur à la radio montréalaise anglophone CJAD.Entre 2005 et 2014, il a été directeur associé des relations gouvernementales avec le Québec pour le Centre consultatif des relations juives et israéliennes.Barreau 2002, il a débuté sa carrière d’avocat chez Fishman Flanz Meland Paquin.Il a fait ses études en droit à l’Université McGill. Il est également détenteur d’un baccalauréat en sciences politiques et histoire.