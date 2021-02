Me Julie Parmerleau. Photo : Site web de Stein Monast

Après deux ans chez Stein Monast, Meest nommée associée.La Barreau 2012 a commencé sa carrière chez McCarthy Tétrault, à Québec. Elle y est restée sept ans, avant de faire le saut chez Stein Monast, en janvier 2019.Me Pamerleau travaille principalement dans le domaine de la responsabilité civile et professionnelle, notamment en droit de la santé et en droit de la construction. Elle pratique également en droit disciplinaire et en litige civil et commercial.« Je suis très heureuse de cette nomination qui marque une étape importante dans ma carrière », a-t-elle affirmé par communiqué.« Je me sais bien privilégiée de faire partie de ce cabinet, dont la réputation n’est plus à faire, qui est marqué par l’excellence, par la compétence et par la qualité des clients, des dossiers et des collègues avec lesquels j’ai la chance de travailler tous les jours », a-t-elle ajouté.L’avocate est membre du Jeune Barreau de Québec, de l’Association du Barreau canadien, du conseil d’administration du Centre de la petite enfance Les petits Papillons, ainsi que du conseil d’administration du Patro Laval.Elle est détentrice d’un baccalauréat en droit, et d’un autre en droit international et relations internationales, de l’UQAM. Elle a notamment fait une session à l’étranger, à l’Université Sciences Po, à Paris.