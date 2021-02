Simon Jolin-Barrette. Photo : Twitter

Le ministère de la Justice du Québec a lancé un appel de projets dans le cadre de son Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice Évidemment, alors que le Québec est encore en pleine crise de la COVID-19, l’appel de projets priorisera cette année les organismes communautaires qui offrent des services favorisant l’accès à la justice en contexte pandémique. Le ministère veut encourager le maintien, l’adaptation et l’amélioration de ces services.Les organismes qui veulent développer des projets ayant pour but d’améliorer la connaissance et la compréhension du public envers le système de justice peuvent aussi faire une demande.« L’accessibilité à la justice est une priorité pour notre gouvernement, a affirmé le ministredans un communiqué. Ainsi, il est primordial pour nous de soutenir le travail des organismes communautaires qui fournissent des services d’information juridique et de l’accompagnement aux citoyennes et citoyens concernant leurs droits et les recours qui s’offrent à eux. Les organismes sont particulièrement sollicités depuis le début de la pandémie et nous tenons à les remercier pour leurs efforts et pour le dévouement dont ils font preuve au quotidien. »La date limite pour soumettre un projet est le 26 février.L’enveloppe totale est de 650 000 $ ; l’aide financière accordée pour appuyer un projet pourrait atteindre un maximum de 50 000$. Ces montants proviennent du Fonds Accès Justice, un fonds spécial créé en 2012.