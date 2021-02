Me François Arsenault. Photo : LinkedIn

Meest nommé secrétaire général adjoint aux affaires parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec à la suite d’une motion présentée par le premier ministre François Legault, et qui a été adoptée à l’unanimité des parlementaires en décembre dernier.Me Arsenault n’est pas étranger à l'Assemblée nationale, lui qui y travaille depuis près de 20 ans. Avant sa nomination, le Barreau 1997 était d’ailleurs le directeur général des affaires parlementaires. Il a précédemment oeuvré à titre de directeur du secrétariat des commissions parlementaires et de directeur des travaux parlementaires.Depuis un an, l’ancien de l’Université Laval est également président du comité de rédaction de la Revue parlementaire canadienne.« Il est membre du Groupe canadien d’étude des parlements, de l’Association des secrétaires généraux des parlements francophones et de la Society of Clerks-at-the-Table in Commonwealth Parliaments », ajoute l’Assemblée nationale.