Me Marc-André Landry. Photo : Site Web de LCM Avocats

Me, qui est chez LCM depuis un an et demi, devient associé du cabinet montréalais.Le Barreau 2002 pratique principalement en litige commercial. Il traite de litige de nature contractuelle, de recours impliquant des actionnaires, ainsi que de recours administratifs ou collectifs. Il a représenté des entreprises dans plusieurs domaines : en construction, en immobilier et en services financiers, dans le secteur de l’énergie, ou encore dans l’industrie pharmaceutique.Il a notamment représenté des actionnaires et des fabricants poursuivis en responsabilité. Il a également défendu des multinationales poursuivies dans le cadre d’actions collectives fondées sur la Loi sur la protection du consommateur, ainsi que des sociétés du domaine de l’énergie devant la Régie de l’énergie.« Avocat prisé de ses clients comme des autres membres du cabinet, doté d’une remarquable énergie, Marc-André s’est joint au cabinet en juillet 2019 et est rapidement devenu un membre incontournable de notre équipe, a fait savoir le cabinet par communiqué. Grâce à son expertise, à ses aptitudes stratégiques et à sa capacité de conseiller ses clients dans une vaste gamme de dossiers, Marc-André est un atout important pour LCM Avocats et sa nomination contribuera à accroître encore davantage le rayonnement du cabinet. »Me Landry a commencé sa carrière chez McCarthy Tétrault, en 2002. Il y est resté cinq ans, avant de faire le saut chez Blakes. Il y a été nommé associé en 2012. Puis, en 2016, il a migré vers GBV Avocats, comme associé, avant de choisir LCM.En 2010, il a remporté le prix Jules-Deschênes de l’Association du Barreau canadien, pour souligner son implication dans un programme d’enseignement des droits de la personne.L’avocat avait d’abord fait des études en sciences politiques à l’Université d’Ottawa, avant d’entreprendre un baccalauréat en droit à l’Université de Montréal.