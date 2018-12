Rym El-Ouazzani va effectuer son stage chez Desjardins.

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins et Rym El-Ouazzani.

« C’est avec fierté que j’ai débuté, depuis un mois, mon stage en droit chez Desjardins, une organisation qui rejoint mes valeurs et qui a un réel impact dans la communauté », a écritsur sa page LinkedIn il y a quelques jours.La jeune femme, âgée de 24 ans, n’arrête pas de s’impliquer un peu partout.Membre du Comité aviseur jeunesse de Desjardins depuis 2017, qui vise à permettre un rapprochement entre les plus hautes instances et les besoins des jeunes de 18 à 35 ans, ou encore Vice-présidente du Conseil jeunesse de Montréal depuis 2015, elle a aussi travaillé Clinique juridique itinérante et chez Hazem Mehrez comme étudiante en droit.Droit-inc a voulu en savoir plus sur le parcours de cette future juriste, née à Alger et arrivée au Québec à l’âge de quatre ans.Je vois le droit comme un moteur de changement social. Certes, je ne pratique pas en droit social mais en droit bancaire et en valeurs mobilières, mais Desjardins rejoint mes valeurs. Déjà en matière de gouvernance, parce que c’est une coop donc il n’y a pas d’actionnaires. Ensuite, parce qu’ils reversent des millions à la collectivité chaque jour.À Centraide par exemple, Desjardins fait partie des plus grands donateurs. Plein d’initiatives ne fonctionneraient pas sans les dons de Desjardins. C’est un acteur de changement au Québec, historiquement mais aussi dans le futur.Oui, mais je me vois vraiment comme une juriste, j’aime garder ce titre-là. Je me suis beaucoup impliquée pour l’accessibilité à la justice par exemple, et je veux continuer à avoir un impact sur la collectivité.Que les citoyens soient au courant de leurs droits est essentiel pour moi. S’ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne peuvent pas les exercer. Cela va éviter des coûts exorbitants, notamment. En plus, un citoyen qui est au courant de ses droits ressent un plus fort sentiment d’appartenance à la société.Le fait que mes parents soient issus de l’immigration a un impact, veut veut pas. Je sais ce que c’est qu’une situation précaire, fragile. Il faut s’intégrer. C’est important de sentir que l’on appartient à la société. Souvent, les croyances acquises dans les pays d’origine poussent au mode sécurité, c’est-à-dire à toujours agir «le plus safe» possible.Cela fait que j’ai beaucoup, beaucoup d’empathie. Je sais me mettre dans la peau des autres, je ne peux pas rester de marbre face aux injustices. D’ailleurs, quand on reste dans l’inaction, quelque part on est complices par notre silence.Quand on analyse le parcours d’un étudiant en droit qui cherche un stage, tout le monde a un peu le même background. Mais ce qui permet vraiment de se démarquer c’est de comprendre et de partager les valeurs de ton employeur. Il y a trop d’avocats, le marché est saturé, c’est comme ça qu’on peut se distinguer : en comprenant bien la mission de son cabinet ou organisme.Il faut se demander : est-ce que tu cadres avec le milieu auquel tu veux participer? En entrevue, si ce n’est pas le cas, ça ne sert à rien. Après, je dirais aussi que l’authenticité est importante. Être déterminé aussi, cela va se sentir.J’encourage les gens à voir ce qui s’offre ailleurs que dans la Course aux stages, de faire des candidatures spontanées, plusieurs endroits n’affichent pas d’offres, il y a un marché caché. Les gens devraient avoir l’audace de le faire.Oui c’est certain. On a une politique chez Desjardins de diversifier les gens qui travaillent ici, en matière d’âge, de diversité culturelle, etc. Je souhaite apporter cette diversité. Physiquement, elle apparaît mais je suis Canadienne et Québécoise. Alors j’impose cette diversité mais j’espère qu’un jour, elle ne sera plus vue aussi directement.Je vais soulever des discussions, amener des réflexions que les gens n’auront peut-être pas le réflexe d’aborder. En tant que personne issue de l’immigration, je peux parler de problématiques inconnues de ceux qui n’ont pas vécu cela.De plus, en tant que jeune, il y a des façons de faire et des modes de fonctionnement au travail que je vais questionner. Je ne veux pas incarner le profil type. Je veux pouvoir amener de la créativité, être authentique, questionner les choses.Je dirais, 1 - l’accessibilité à la justice, il y encore des personnes oubliées par le système, des gens qui se représentent eux-mêmes, ce n’est pas normal. Il faut qu’on voit les bénéfices des avocats. 2 - J’espère voir les grandes entreprises et les grands cabinets faire plus de probono qu’ils le font actuellement.Et 3- Je souhaite voir plus de collaboration entre les personnes du milieu juridique, avec des sociologues par exemple, des historiens, des psychologues sur les dossiers de divorce. La multidisciplinarité dans la pratique du droit me paraît essentielle.Je n’ai pas de modèles, j’ai des valeurs que plusieurs personnes autour de moi partagent. Ça peut être n’importe qui. L’adjointe qui vit une situation difficile mais qui tous les jours a le sourire.Si l’on porte attention aux gens autour de soi, chacun a quelque chose à apporter, chaque personne est, à sa façon, inspirante.