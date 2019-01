Me Maxim Veillette est le nouveau directeur du Bureau d’aide juridique de Shawinigan.

C’est une soif de défis qui a poussé Meà postuler pour le poste de directeur du Bureau d’ aide juridique de Shawinigan, qu’il a obtenu en décembre dernier.Il faut croire qu’il a trouvé chaussure à son pied : il gère désormais une équipe, chose qu’il n’avait jamais faite auparavant.« Le domaine de la gestion m’a toujours intéressé! J’ai toujours voulu occuper un poste de cadre. J’étais très heureux en cabinet, mais l’expérience était trop tentante », raconte l’avocat qui se spécialisait en droit civil, familial et administratif chez Legris Michaud Lacoursière.Ancien de l’Université de Sherbrooke, Me Veillette a étudié un an en administration avant de réaliser que ses cours de droit étaient ceux qui l’intéressaient le plus. Même s’il s’est réorienté vers le droit, son intérêt pour l’administration de s’est jamais dissipé.Lorsqu’il pratiquait en cabinet, l’avocat admet que le côté humain du travail d’équipe lui manquait.« Ici, gérer l’aide juridique sera pour moi comme gérer une entreprise. J’aurai mon mot à dire dans toute l’organisation de l’équipe, tout en gardant un bon lien avec tout le monde. »Justement, à ses yeux, le travail d’équipe est la base de l’aide juridique.« C’est avec la force d’équipe qu’on parvient à aider, à organiser des formations. »Le nouveau directeur de 36 ans aura comme mandat d’établir les horaires de son équipe, de veiller à l’assignation de leurs tâches puis d’appliquer leur convention collective.Lorsqu’on lui demande quelle marque il souhaite laisser à l’ aide juridique de Shawinigan, l’avocat répond avec humilité.« Notre objectif principal est d’appliquer la loi sur l’aide juridique et de s’assurer qu'elle soit bien servie. »