L'honorable Nicole Duval-Hesler, juge en chef du Québec présidera le jury.

Le ministère de la Justice du Québec a lancé un appel de candidatures public, valide jusqu'au 1er avril prochain, pour le Prix de la justice du Québec 2018.Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d'une personne à l'amélioration du système de justice québécois ou à son accès.Le 19 juin dernier, c’est Me qui avait reçu le Prix de la justice 2017 pour sa contribution à l'amélioration de l'accès à la justice pour les communautés anglophones et son engagement dans la promotion des droits des minorités culturelles et linguistiques au Québec et au Canada.Le jury de sélection sera composé de cinq membres et présidé par la juge en chef du Québec, l'honorableLa ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Me, rendra hommage au lauréat ou à la lauréate en lui remettant une médaille lors d'une cérémonie tenue à l'hôtel du Parlement.Toute personne, de tout milieu, œuvrant ou ayant œuvré à la promotion des valeurs de la justice, soient l'universalité, l'accessibilité et la qualité.