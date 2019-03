Me Keven Lapierre.

Après avoir passé un peu plus d’un an chez Belleau Lapointe, Mese joint à Chenette Boutique de litige.Barreau 2008, l’avocat offre ses services aux professionnels en matière de litige civil et de droit de la santé, plaidant fréquemment devant des tribunaux judiciaires et administratifs, en première instance autant qu’en appel.Plus particulièrement, il se spécialise en responsabilité médicale, en droit disciplinaire et professionnel, en diffamation puis en droit des médias.Ancien de l’Université Laval, il a complété son baccalauréat en droit en 2007. Il a commencé sa carrière au sein de Tassé Bertrand Avocats, un cabinet boutique offrant principalement ses services à des PME québécoises et des professionnels.Après y avoir passé moins de deux ans, il s’est joint à Dunton Rainville , qu’il a quitté en 2016.En plus du litige civil et du droit de la santé, il pratiquait le droit public et municipal ainsi que le droit criminel et pénal dans ce cabinet.