Me Véronique Lamontagne.

Me, longtemps au Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal, occupe maintenant un poste de conseillère principale auprès du Mayors Migration Council (MMC), une initiative internationale pour aider les villes à se faire entendre en ce qui concerne les enjeux de migration et des réfugiés.Montréal participe au MMC qui regroupe plusieurs villes importantes de par le monde dont Los Angeles, Sao Paulo, Zurich, Athènes et Milan.Me Lamontagne sera donc chargée de faire valoir la position montréalaise à travers l’organisme. La Barreau 1991 a commencé sa carrière au Conseil du Trésor du Québec, puis en tenant sa pratique privée. Au cours des vingt années suivantes, elle a agi en tant qu’experte-conseil en développement international, droits humains et diversité, notamment au sein d’Affaires mondiales Canada, du Programme des Nations unies pour le développement.L’avocate reconnue comme globe-trotteuse a été décorée du Prix national Métropolis, plus tôt cette année. « On ne fait pas ce travail pour être reconnu, mais quand on l’est, c’est un plaisir, puisque ça permet d’attirer l’attention sur les enjeux migratoires de la ville. C’est un prix que j’ai gagné seule, mais pour un travail d’équipe, qui met vraiment en lumière le travail de la ville », avait-elle alors confié à Droit-inc