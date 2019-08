Mes Deborah Greenberg, Daniel Desjardins, Edith Jacques, Julie Girard et Sonia Lebel, ministre de la Justice du Québec. Sources : Sites Web de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, Bombardier, Lavery, Davies et Educaloi

Cinq Québécois font partie du top 25 des juristes les plus influents au Canada selon le Canadian Lawyer.Il s’agit de Mesassociée chez Lavery,, dirigeante principale de l’information de la Société canadienne d’hypothèques et de logement,, vice-président de Bombardier,, associée chez Davies et, ministre de la Justice du Québec.L’an dernier, rappelons qu’uniquement deux juristes issus du Québec avaient intégré le palmarès, soit Mesde BLG etde Langlois.Les lauréats couronnés par le Canadian Lawyer s’inscrivent dans l’une des cinq catégories suivantes:1. Droit des affaires2. Conseillers juridiques3. Acteur de changement (changemaker)4. Gouvernement/association à but non lucratif5. Droits humains et criminelC’est en droit des affaires qu’a été souligné le travail de Me Edith Jacques. L’avocate se spécialise en fusion et acquisitions, droit commercial et international, en tant que consultante stratégique pour les entreprises de moyenne à grande taille.Le Canadian Lawyer a souligné l’apport de Me Jacques dans l’acquisition de Camso par Michelin, d’une valeur de 1,7 milliard de dollars américains.La juriste exerçait un double-mandat dans cette transaction en aidant Camso à vendre toutes les actions de son capital-actions, tout en représentant les deux actionnaires majoritaires, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds FTQ.Dans cette catégorie, le travail de, associé chez Torys,, associé de Osler,de Gowling,ainsi quede McCarthy Tétrault a également été souligné.Me Deborah Greenberg s’est illustrée dans la catégorie des conseillers juridiques. Celle-ci a guidé la Société canadienne d’hypothèques et de logement vers un changement organisationnel et culturel majeur axé sur le service à la clientèle et la promotion du développement professionnel et des opportunités.De plus, l’ancienne de McGill s’implique chez Éducaloi en tant que bénévole.Tout comme Me Greenberg, Me Daniel Desjardins s’est démarqué dans cette catégorie.Le président du conseil de Bombardier Transport s’est particulièrement distingué dans le partenariat de son entreprise avec Airbus SAS, relatif à l'aéronef C Series. Lors de la dernière année, il s’est également illustré par la vente de Downsview à Investissements PSP.De plus, Me Desjardins a continué de consacrer beaucoup de temps à son projet Legal Leaders for Diversity, qui offre des sommes importantes à des étudiants en droit afin de leur permettre de suivre leur formation.Dans cette catégorie sont aussi nommés, vice-présidente de First National Financial,, conseiller juridique chez Resolver et, avocat au sein de l’Assemblée des chefs Mi’maq de la Nouvelle-Écosse et du bureau de négociation de Kwilmu’kw Maw-klusuaqn.Puis, l’associée de Davies Julie Girard est récompensée pour son rôle crucial dans l'évolution de la manière dont les athlètes amateurs canadiens sont soutenus et protégés.Bénévolement, elle a représenté quatre femmes parmi les jeunes victimes d'agression sexuelle de l'ancien entraîneur de ski condamné,, menant à la mise en place de politiques provinciales et fédérales concernant les organismes sportifs.Dans cette catégorie, on retrouve égalementde Breder Law,de Gowling,de McCarthy Tétrault etde Brazeau Seller.À sa première année en tant que ministre de la Justice du Québec, Me Sonia Lebel est reconnue dans la section Gouvernement/association à but non lucratif.Pour justifier cet honneur, le Canadian Lawyer souligne qu’elle supervise les projets de création éventuelle d'une nouvelle division à la Cour du Québec pour traiter les affaires d'agression sexuelle et de violence conjugale.Elle accompagne donc, professeur de droit de l’Université Dahlousie,, ancienne ministre de la Justice du Canada,, directeur exécutif de l’Association canadienne des libertés civiles ainsi quede l’Aide juridique de la Saskatchewan.Finalement, le travail d’aucun juriste québécois n’a été souligné dans la catégorie du droits humains et criminel., professeure à l’Université Dalhousie,de l’Acumen Law Corporation,, associé chez Stockwoods,, avocat à la Comission des droits humains de l’Ontario etassociée chez Lenczner Slaght Royce Smith Griffin ont été couronnés dans cette catégorie.