Me Robert La Haye est décédé mardi dernier. Source : Magazine Le Monde Juridique.

Meest décédé mardi dernier, en soirée. Il était âgé de 76 ans.En 2015, l’ancien de l’Université d’Ottawa avait pris sa retraite après une carrière juridique de plus de quarante ans.Me Le Haye a également été nommé juge de la Cour municipale de Saint-Léonard en 1997.Au cours de sa carrière, il a été appelé à défendre des causes de meurtres, de fraudes, de vols et de voies de fait, plaidant même devant la Cour suprême du Canada.En mars 1978, il a été appelé à négocier la prise en otage à la prison de Saint-Jérôme. À ce moment , trois détenus ont tenu une vingtaine de personnes pendant 15 jours.Le criminaliste avait l’habitude de communiquer et de vulgariser des notions de droit par le biais des médias.« Nous n’adoptons pas la cause de nos clients, nous les représentons », avait lancé solidairement Me La Haye ainsi que d’autres criminalistes, dans un article publié sur Droit-Inc