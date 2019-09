Me Pascale Pageau, nouvelle présidente pour l’ABC-Québec. Source : Site Web de l’ABC-Québec.

Mesuccède à Me Audrey Boctor à titre de présidente de l’Association du Barreau canadien (ABC) du Québec.Celle qui est également présidente du collectif Delegatus débute un mandat d’un an.« Très, jeune, j’ai été impliquée au sein du jeune Barreau de Montréal et j’ai constaté que ça a changé ma vie. Avant, j’étais super gênée, j’avais de la misère à prendre la parole en public, à assumer des rôles de leadership. M’impliquer m’a permis de devenir la femme d’affaires que je suis devenue », dévoile Me Pageau.Depuis son mandat de présidente à la tête de l’Association du jeune Barreau de Montréal, la juriste a multiplié les implications.Notamment, elle a été membre du Réseau des femmes d’affaires du Québec, fondatrice et membre du groupe Les Femmes du W, une association de femmes d’affaires montréalaises, secrétaire du Forum international des femmes et membre active du groupe Cheffe de file – Initiative d'entrepreneuriat au féminin de la CDPQ.Puis, lors de la dernière année, elle occupait le rôle de vice-présidente du Barreau canadien, division Québec.Étant donné qu’elle a occupé ce poste, elle n’a pas eu à traverser un processus d’élection avant d’être nommée présidente. En fait, la Barreau 1999 sait depuis un an qu’elle obtiendra ce poste, ce qui lui a accordé beaucoup de temps pour réfléchir à ses priorités.« Je veux augmenter le nombre de memberships, et la valeur offerte aux membres. On veut augmenter la valeur ajoutée, en donnant plus de formations gratuites », lance-t-elle avec confiance.Pour ce faire, elle souhaite dénicher de nouveaux partenaires en termes d’innovation technologique.Chez ABC Québec, les présidents sortants conservent un rôle actif. C’est le cas de Me Audrey Boctor, qui épaulera Me Pageau dans son mandat.« Lorsque tu es présidente, tu plantes des graines pendant une année, et tu peux récolter des fleurs lors de l’année suivante », image la nouvelle présidente.Dans cette lignée, les anciens présidents de l’ABC Québec,et, devaient aider Me Pageau lors de son nouveau mandat.« Mais ils ne pourront pas le faire, parce que les deux ont été nommés juges à la cour supérieure, pendant la même journée! », lance Me Pageau, en s’éclatant de rire.Alors, comme ses prédécesseurs, Me Pageau souhaitera-t-elle faire le saut à la magistrature?« Je ne suis pas intéressée, répond-elle sans hésiter. Je comprends que les gens rêvent de devenir juge, mais ce n’est pas du tout dans mes plans. J’ai tellement de fun dans mes projets… je ne suis pas que juriste, je suis aussi une femme d’affaires. »