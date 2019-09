Une joueuse déterminée et en plein contrôle de ses émotions. https://t.co/kXC9nC9nec — François-Xavier Simard jr (@xavier_simard) September 6, 2019

Le nom de Me, le patron de Legal Logik, n’est plus à faire. Lorsqu’on suit celui qui mange des haters au petit déjeuner sur les réseaux sociaux, on réalise que ses semaines ne sont pas de tout repos.Vivons une semaine avec lui…Ça commence jeudi matin, à 7h30 am. Vers l’infini, et plus loin encore!Tout ça nous amène, quelques jours plus tard, à des seaux remplis de sueur et à des sourires. Me Benizri semble s’être dépassé, de quoi faire baver les haters…Puis, ses efforts se sont conclus ce matin, pour la cause des médias québécois, qui vivent des moments difficiles: Me Benizri déclare que c’est la guerre chez les médias anglos.Il suggère aux intéressés de se retrousser les manches, et de lancer des podcasts, blogues et vidéos.On se permet un petit retour en arrière, pour vous montrer cette publication du 27 août, qui met en vedette Teddy, le nouveau venu chez les Benizri.La preuve qu’il y a un coeur tendre derrière l’avocat solide comme le roc!En cette journée de rentrée juridique à Québec, le bâtonniernous offre un moment touchant, mettant en vedette un bébé et une assermentation!Il y a fort à parier que le père 4 enfants était ému par ce beau moment!Puis, du côté de Montréal, on a eu droit à une ouverture des tribunaux haute en couleur avec la visite tant attendue du premier ministre du Québec,Me Alexandre Forest, bâtonnier de Montréal, a également profité de l’occasion pour prendre des photos avecetMention honorable au Bâtonnier du Barreau du Québec,pour le photobomb!Il y a quelques jours, la nouvelle présidente de Justice Pro Bono,, a rencontré la directrice de l’organisme,. On nous promet de grands projets!Disons qu’elles n’ont pas peur de placer la barre haute!Le passage en finale du US Open den’aura pas fait réagir que les sportifs. En réaction à un gazouillis du premier ministre, Mene s’est pas fait prier pour lancer des fleurs.