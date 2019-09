Me Normand Therrien. Photo : Site Web de Therrien Couture.

Me Éric Beauchesne. Photo : Site Web de Joli-Coeur Lacasse.

Deux grands cabinets québécois, Therrien Couture et Joli-Coeur Lacasse annoncent leur fusion. Dès le premier janvier, une nouvelle entité juridique d’importance verra donc le jour: Therrien Couture Joli-Coeur.Medevient président et chef de la direction du cabinet tandis que Me, qui occupait ce poste chez Joli-Coeur Lacasse, sera président du conseil d’administration.« Il est clair que ce regroupement nous permettra de développer de nouveaux marchés et d’offrir à nos clients une plus grande diversité de services. Grâce à un modèle d’affaires distinct qui mise sur l’entrepreneuriat, à nos visions et nos valeurs communes, les clients retrouveront le même professionnalisme, la même proximité et le même esprit d’innovation auxquels ils sont habitués », déclarent conjointement les deux nouveaux partenaires d’affaires, via communiqué.Le nouveau cabinet mise donc sur six places d’affaires, situées à Brossard, Laval, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, dans lesquelles oeuvreront plus de 350 professionnels.Et dans sa nouvelle formule, les deux hommes d’affaires croient que Therrien Couture Joli-Coeur demeurera constamment à l'affût des dernières tendances.« Notre regroupement nous donnera l’élan nécessaire pour réaliser nos objectifs de croissance. Nous aurons une force de recrutement, mais surtout de réalisation de mandats d’envergure, tout en offrant un environnement de travail de taille humaine et stimulant à nos talents actuels », expliquent-ils.Therrien Couture existe depuis 25 ans. Situé à Saint-Hyacinthe, Brossard, Sherbrooke, Laval et Montréal, le cabinet compte plus de 185 employés.Pour sa part, Joli-Coeur Lacasse compte des bureaux à Montréal et Québec, dans lesquels 170 employés, dont plus de 80 professionnels du droit.