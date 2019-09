Me Sébastien Lebel-Grenier, René Provost, Eugenia Tamez et Fateme Bostani. Sources : Sites Web de l'Université de Sherbrooke, de l'Université McGill et de l'Université de Montréal.

La faculté de droit de l’Université de Sherbrooke est toujours à la recherche de son futur doyen. Les personnes intéressées devraient lire l’article de Droit-inc sur le sujet pour comprendre les implications du poste. Après avoir occupé ce poste pendant près de huit ans, Mene pouvait solliciter un troisième mandat consécutif, tels que stipulent les statuts de l’UdeS. L’entrée en fonction du nouveau doyen est prévue pour le 1er janvier 2020. Tout candidat devra posséder un dossier universitaire de haut niveau, une expérience administrative reconnue de même qu'une excellente connaissance des milieux facultaire, universitaire et juridique, selon ce qui est indiqué sur l’offre d’emploi.Le professeur titulaire de l’Université McGill,, Ad.E., ajoute un nouveau titre, celui de membre de la Société royale du Canada (M.S.R.C.). Son initiation aura lieu le 22 novembre prochain. La SRC est composée de plus de 2 400 membres, choisis par leurs pairs pour leurs contributions remarquables aux sciences naturelles et sociales, aux arts et aux sciences humaines. Le professeur Provost est présentement le chercheur principal du Projet sur la jurisprudence centaure, une équipe interdisciplinaire de juristes et d’anthropologues qui explorent les façons dont le concept de culture est transformé en prenant en compte différents processus juridiques.La Faculté de droit de l’Université de Montréal a accueilli 70 étudiants d’une vingtaine de pays différents lors de sa séance de bienvenue, qui s’est tenue le 10 septembre dernier. Nouveauté cette année, un comité des étudiants internationaux se développe grâce à l’implication d’, qui a créé un groupe Facebook pour organiser des activités de découverte de Montréal et de parrainage entre les étudiants canadiens et les étudiants en échange ou internationaux.a soutenu avec succès sa thèse de doctorat intitulée « A Critical Legal Essay with an Ethical and Empirical Approach towards Improving Iranian Governance », le 6 septembre dernier. Sa recherche vise à améliorer les politiques éducatives au sein de la gouvernance islamique iranienne afin de mieux protéger les droits des enfants. Le jury était composé des professeurs, professeur titulaire – Faculté de droit,, professeure titulaire – Faculté de droit,, professeur agrégé – Département de communication,, professeur émérite – Département d’anthropologie et, professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières.