Sarah, 25 ans, avocate et candidate à Occupation Double! Source : Noovo.ca.

Sarah, 25 ans, de Montréal, a passé les deux dernières années à travailler sur un yacht privé, et espère maintenant trouver l’amour lors de la télé-réalité Occupation Double Afrique du Sud, en ondes sur V dès le lundi 16 septembre.Mais avant de choisir de découvrir le monde en travaillant sur un yacht,a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2016 cumulant une note Z de 3,24. Elle a obtenu son barreau l’année suivante.Née d’une mère norvégienne et d’un père martiniquais, elle parle couramment le français, l’anglais et le norvégien, en plus d’avoir « un beau petit tan » selon sa vidéo d’introduction sur le site de V.« J’aime penser que je suis spontanée, mais quand même réfléchie, dit-elle d’elle-même. Je peux faire ce que je veux, quand je veux, mais je suis vraiment obsédée avec mes REÉR. Comme. Mes REÉR sont importants pour moi. »Pendant son parcours en droit, elle a entre autres travaillé au Bureau d’assistance juridique international et à la Revue québécoise de droit international. Elle a réalisé de la recherche juridique pour le Réseau national d’étudiants pro bono, a participé à une simulation de l’ONU en 2015 sur le terrorisme et le droit international et a livré une conférence sur le droit du travail dans l’industrie du textile en 2016.Travaillant dans un centre d’appel pour la CIBC en attendant un stage, elle a finalement décidé de partir à l’aventure en septembre 2017 sur un yacht privé en partance de Miami, en Floride.La communauté juridique se voit à nouveau représentée dans la télé-réalité, après Alexandra « Briss » l’an dernier Suivrez-vous les péripéties de Sarah cette année?