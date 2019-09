Me Josie-Anne Tardif. Photos : LinkedIn de Josie-Anne Tardif.

Mes’est récemment jointe au groupe de droit du travail de Joli-Coeur Lacasse à Québec.La Barreau 2017 a commencé sa carrière au privé en litige civil et commercial, mais a ensuite bifurqué vers le public en tant que négociatrice pour le Comité patronal de négociation du secteur de la Santé et des Services sociaux.« Il me manquait un petit quelque chose. C’était un travail plus axé sur les relations de travail en général, donc le côté juridique pur me manquait », analyse-t-elle, en entrevue avec Droit-inc.Celle qui siège sur le comité des affaires publiques du Jeune Barreau de Québec a toujours été attiré par le droit du travail et de l’emploi, et croit que Joli-Coeur Lacasse sera l’endroit idéal pour développer son expertise.« J'ai envie de m'établir! À long terme, j'espère pouvoir continuer à desservir la clientèle existante, mais aussi bâtir ma propre clientèle, ce que je n'avais pas l'opportunité de faire dans le secteur public. Comme le cabinet prône l'excellence et l'implication, des valeurs qui me rejoignent, je me vois ici à long terme », conclut la jeune juriste.