Me Émily Bolduc. Photo : Site Web de Gowling WLG

Gowling WLG réclame cette somme à un entrepreneur de Montréal identifié comme « 9124 1810 Québec inc. »Le cabinet a couru après cet ancien client pendant plusieurs mois, la première demande ayant été déposée en mars 2019. Le 29 août, un jugement a par ailleurs été rendu et a condamné l'entreprise a payé les honoraires dus à Gowling WLG.Dans ce dossier, après le dépôt de la demande introductive d'instance déposée par Gowling WLG, les réponses à l’assignation produites par les défenderesses ont été signées par leurs représentants respectifs, soitet. Il ne s'agit pas d'avocats ce qui rend donc ces documents invalides.Le 23 avril 2019, la greffièrea autorisé la demande de transfert du dossier à la Division des petites créances. C’est de cette autorisation que la demanderesse demande la révision, au motif que la cause est inscrite pour défaut de répondre à la demande introductive d’instance.Au jour de la présentation de la demande et opposition de la demanderesse, les défenderesses n’avaient toujours pas répondu à la demande introductive d’instance par le biais d’un avocat, comme l’exige le Code de procédure civile.C'est ainsi que dans une décision émise le 8 juillet dernier, le tribunal a décidé de réviser la décision de la greffière et donc de rejeter la demande de 9124 1810 Québec inc de transférer le dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec.L'avocate de Gowling WLG était, et nous a renvoyé au département des communication pour toute informations. 9124 1810 Québec inc n'a pas non plus répondu à nos demandes d'entrevue.Pour lire le jugement, cliquez https://www.canlii.org/fr/qc/qccq/doc/2019/2019qccq5065/2019qccq5065.html?searchUrlHash=AAAAAQAHZ293bGluZwAAAAAB&resultIndex=22