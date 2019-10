C'est la pancarte de ma collègue Élise Thériault, chez @OptionConso! Une grande fan de @Franpeuple https://t.co/4LuvG7N4hR — Alexandre Plourde (@A_Plourde_) October 1, 2019

Comme annoncé exclusivement à Droit-Inc, l'Association professionnelle des avocates et avocats du Québec (APAAQ) a dévoilé une vidéo dans laquelle sept avocats sont en vedette.On y retrouve(Litige civil et commercial) de Ad Litem,(droit criminel) de Belton Avocat,(Droit commercial) de Lévesque Lavoie avocat,(droit familial) de Leilani Piette Avocate, les deux praticiens solos(Droit général) et(médiation civile et commerciale), ainsi que la présidente de l’association,L’objectif de cette vidéo: changer la perception qu’a la population de la profession d’avocat.Qu’en pensez-vous?« Suivez votre instinct, il vous mènera au bon endroit! », lance Me, tout juste après avoir obtenu sa maîtrise en droit spécialisée en règlement des différends.Me Sanscartier-Laliberté est conseillère en gestion du personnel à la Commission scolaire de Montréal.Visiblement, Mea accepté avec joie la mention de super plaideur que Droit-Inc lui a décerné cette semaine Sans que nous ayons eu besoin de lui suggérer, il propose de porter une cape et un costume moulant orné des lettres S/P.Selon les différents échos, un montage photo sera à venir sous peu…Eh oui, Med’Option Consommateur était présente à la manifestation pour le climat vendredi dernier.Ce n’est pas elle qui le dévoile, mais bien son collègue Mesur Twitter.Pour les non-initiés, l’avocate fait ici référence à l’album pirate de, qui a vu le jour en 2002.Parlant de manif, les étudiants de l’Université de Montréal, eux, n’entendent pas à rire.Sur ce cliché, on peut les voir en « ligne de piquetage » afin de faire respecter le mandat de levée de cours voté en assemblée générale.Eh bien, leur initiative d’envergure semble avoir fonctionné, puisque les cours ont été levés.