Le défunt Me Pierre Paquet et Me Laura Bambara. Photo : Le Nécrologue et site Web de Miller Thomson

Mes Sophie Melchers, Caroline Larouche et Julie Lacoursière. Photo : Norton Rose

Le jugede la Cour supérieure met fin à une saga judiciaire qui dure depuis sept ans, en octroyant 13,5 millions plus intérêts à des actionnaires de Fibrek Au coeur de ce dossier se trouvaient le défunt Pierre Paquet , décédé en août dernier, et de sa protégée, la nouvellement associéede Miller Thomson, qui représentaient les actionnaires gagnants.Trois avocats,etde Norton Rose Fulbright étaient du côté du perdant, Fibrek Le litige portait sur une offre de l’entreprise Resolute pour l’achat de Fibrek, effectuée en 2011. Le hic, c’est que l’actionnaire principal de ces deux entreprises était le même: Fairfax, dont le président estResolute avait accepté de faire l’achat de Fibrek, d’une valeur de 33 millions, à un prix d’un dollars par action. Le prix n’était pas assez généreux aux yeux des actionnaires de Fibrek.Le juge leur a donné raison, statuant que les actions de l’entreprise valait près du double, soit 1,99 dollars.Dans son jugement en anglais rendu le 26 septembre dernier, le magistrat québécois a qualifié de « volontairement oublieux » et « d’ahurissant » le témoignage de Prem Watsa. L’honorable a déterminé que Fairfax « était dans une situation de conflit d'intérêts flagrante. »« Le témoignage de Watsa était si vague et rempli de tant d'incertitudes, de raisons invraisemblables, de démentions non fondées et de contradictions qu'il est très difficile pour la cour de donner foi aux affirmations et explications du témoin dont la mémoire semblait manquer sur les aspects les plus cruciaux de son témoignage », a écrit le magistrat.Selon le juge, celui que l’on surnomme lecanadien semblait sur la défensive lors de son témoignage.