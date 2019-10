Me Fernando Belton

Me Raphaëlle Desvignes

Me Marie-Pier Emery

l’avocate solo Valérie Laverge

Me Lauranne Ste-Croix

Marc Mancini

Me Nicolas Mercier-Lamarche

Me Stéphanie Outou

Me Myriam Brixi

Me Bodgan-Alexandru Dobrota

Me Gabriel Lavery Lepage

Me Gabriel Nadine Afif

Me Vanessa Henri

Me Cindy Man Yee Ho

Me Cynthia Chénier

Me Ariane Bergeron St-Onge

Me Patrice S. César

Me Marianne Dessureault

Me Jennifer Fafard-Marconi

Me Guillaume Cliche-Rivard

Me Frédéric Desmarais

Me Julie Paré

L’honorable Benoît Moore , Juge à la Cour d’appel du Québec

L'honorable Sophie Bourque , Juge à la Cour supérieure du Québec

L'honorable Lukasz Granosik , Juge à la Cour supérieure du Québec

L'honorable Catherine Pilon , Juge à la Cour du Québec

Me Philippe-André Tessier , Président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

Me Lise Tremblay , Directrice générale du Barreau du Québec

Me Jack H. Chadirdjian , Directeur général du Barreau de Montréal

Me Pierre Mazurette , c.r., Ad. E., Président du CAIJ

Me Ariane Charbonneau , Directrice générale d'Éducaloi

Me Nancy Leggett-Bachand , Directrice générale de Justice Pro Bono

Me Richard W. Pound , C.C., O.Q., c.r., F.C.A., Ad. E., Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Me Annick Murphy , Ad. E., Directrice aux poursuites criminelles et pénales, DPCP

Me Frederick William Headon , Air Canada

, Air Canada Me Élizabeth Corte, juge en chef de la Cour du Québec 2009-2016

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) a dévoilé la liste tant attendue des finalistes de son gala, qui se tiendra le 21 novembre prochain au Théâtre St-James.Les honneurs seront remis dans huit catégories distinctes, soit Pro bono/implication sociale, le droit familial, la pratique en contentieux, le litige civil et commercial, le droit corporatif, le droit criminel et pénal, carrière alternative et le droit du travail et administratif.Les nommés ont été sélectionnés selon cinq critères: l’excellence du dossier, les réalisations professionnelles, les réalisations personnelles, la vision et perspective ainsi que l’engagement social.Sans plus tarder, voici vos finalistes de l’édition 2019 du Gala du JBM!On ouvre le bal avec Me récemment mis en vedette dans la vidéo de l’Association professionnelle des avocates et avocats du Québec (APAAQ).Barreau 2015, il est directeur de la Clinique juridique de Saint-Michel, en plus de tenir une pratique à son compte en droit de la famille, de la jeunesse, criminel et pénal. Il a obtenu son baccalauréat à l’Université du Québec à Montréal.C’est dans la même université que Mede Desmarais Desvignes Crespo, également mise à l’honneur dans cette catégorie, a obtenu son baccalauréat en droit.Au micro de Droit-inc, la Barreau 2016 ne se gêne pas pour défendre la rémunération des avocats de l’aide juridique.Mecomplète le trio de nommés pour cette catégorie. Atteinte de la fibrose kystique , l’avocate de BLG est reconnue pour son implication dans l’organisation du Juritour.Barreau 2017, elle a obtenu son baccalauréat à l’Université d’Ottawa.Exceptionnellement, le Comité de présélection du JBM a choisi de ne déterminer que deux finalistes dans cette catégorie: l’avocate soloet, qui oeuvre au sein de la pratique deBarreau 2009, Me Laberge est également médiatrice. Elle a entamé sa carrière chez Béliveau Brassard, où elle a pratiqué pendant six ans.Pour sa part, Me Ste-Croix a déjà été coordonnatrice aux affaires juridiques de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Également médiatrice, elle a obtenu son Barreau 2012.Le nomméest directeur adjoint au Bureau des relations de travail à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a auparavant occupé des postes de chargé de cours à cette université ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke.Il a commencé sa carrière dans la sphère privée, chez Castiglio & associés, avant de joindre Gowlings, Mercier Leduc et finalement Prévost Fortin D’Aoust.Barreau 2010, il a également été avocat en droit du travail, puis chef des affaires juridiques au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.Me, Barreau 2010, est également nommé dans cette catégorie. Il oeuvre au sein de la Direction des poursuites pénales et criminelles de la Cour municipale de Montréal.Il y est notamment coordonnateur du Programme d’accompagnement en justice d’itinérance.Me, conseillère juridique senior chez Agropur est également en lice. Barreau 2010, elle a déjà travaillé pour Bombardier et Triton Digital. C’est à l’Université McGill qu’elle a obtenu son baccalauréat en droit.Mede Lavery est nommée dans cette catégorie. L’associée, qui travaille au sein du cabinet depuis plus de quatre ans, a déjà travaillé au sein de BLG. Cette année, l’avocate a défrayé les manchettes lorsqu’une action collective contre Evenko , qu’elle représentait, a été rejetée.Metentera également d’obtenir le prix. L’associé de Woods pratique l’arbitrage international, le litige commercial transfrontalier. Barreau 2011, il a obtenu son baccalauréat à l’Université McGill.L’avocat représente des institutions financières et autres prêteurs dans le cadre de dossiers de recouvrement de créances auprès de débiteurs insolvables.Mede Davies ferme la marche. Barreau 2011, l’associé pratique en insolvabilité et litige commercial. Ancien de l’Université de Sherbrooke, il détient une maîtrise en administration des affaires.Trois femmes, Mesetsont en lice dans cette catégorie.Me Afif pratique au sein de Tutino Joseph Grégoire. Ancienne de l’Université de Montréal, elle a déjà été présidente de la Jeune chambre de commerce libanaise. Barreau 2009, sa pratique se concentre sur les fusions et acquisitions, les financements, les baux commerciaux et les conventions entre actionnaires.Puis, Me Henri de chez Fasken se spécialise en droit de la protection des données personnelles et de la sécurité de l’information. Auparavant, elle était directrice légale au sein d’Hitachi. Elle a étudié en droit à l’UQAM, puis en cyberespionnage à l’Université McGill.Finalement, Me Man Yee, ancienne de l’Université d’Ottawa et de Montréal, pratique chez DS Avocats. Elle est présidente de l’Association des jeunes professionnels chinois et vice-présidente de l’Association d’affaires canadienne d’Hong Kong.La communauté juridique sait qu’elle peut être tout aussi coriace en droit des affaires que dans un ring… L’avocate soloest nommée dans cette catégorie. En plus de sa pratique, elle est présidente du conseil d’administration du Groupe Amorce, ainsi que vice-présidente de l’Association des avocats carcéralistes progressistes. Barreau 2009, elle a étudié à l’Université Laval.L’associée partenaire de Roy Bélanger avocats, Me, est en lice dans cette catégorie. Au cours de sa carrière, celle qui possède également une formation en relations publiques obtenue à l’Université de Montréal a pratiqué au sein de Monette Barakett et de la pratique d’Alexandre Bergevin.Un juriste de l’Aide juridique de Montréal, Me Hussein Hassan est également nommé dans cette catégorie. Barreau 2013, il a étudié à l’Université d’Ottawa.Cette catégorie récompense les juristes qui ont pris la décision de poursuivre leur carrière dans une autre sphère que le droit.On y souligne le parcours de Me, qui a avoué à Droit-inc trouver les cabinets trop conservateurs . Celui qui a déjà pratiqué chez Mitchell Gattuso et Corposult est désormais consultant au sein d’Arche Innovation.Meest avocate au sein de l’Association pour la santé publique du Québec. Au cours de sa carrière, elle est également administratrice chez Desjardins et du groupe YOBO. Barreau 2015, elle a déjà été avocate chez Desroches Mongeon avocats.Meest également nommée dans cette catégorie. Celle qui travaille au sein du Centre de justice de proximité du Grand Montréal a obtenu son Barreau en 2012.Dans cette catégorie ultime est nommé Mede Cliche-Rivard avocats. Le président de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration (AQAADI) avait lancé une campagne de sociofinancement afin de soutenir ses contestations judiciaires envers le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.Ancien de l’UQAM, il a obtenu son Barreau en 2015.Il sera confronté à Mede Norton Rose Fulbright. Me Desmarais est également membre du Conseil de discipline du Barreau, en plus d’être enseignant à l’École du Barreau du Québec.Ancien de McGill, il compte McMillan, Heenan Blaikie, BLG et Therrien Couture parmi ses anciens employeurs.Meferme cette catégorie. L’avocate travaille chez Murdoch Archambault depuis près de 7 ans. Ancienne de l’UQAM et détentrice d’un DESS en gestion du HEC Montréal, elle a déjà été analyste juridique au sein de l’Agence du Revenu du Québec.Quatorze membres formaient le comité de présélection à l’origine de ces choix. Les voici: