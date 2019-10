Noémie Rouillard. Photo : LinkedIn de Noémie Rouillard

Les partis politiques fédéraux avaient jusqu’au 1er octobre pour officialiser les candidatures des personnes qui défendront leurs couleurs aux élections du 21 octobre. Droit-inc vous présente aujourd’hui les avocats qui ont choisi d’endosser les valeurs du Bloc québécois.Me Rouillard est spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. La Barreau 2018 a complété son baccalauréat en droit à l’UQAM, a complété son stage chez Guzun et Associés avant de débuter sa pratique à son compte. Elle est également avocate bénévole pour le Service d’avocats de garde du Barreau de Montréal, un service qui offre des consultations juridiques aux gens qui se représentent eux-mêmes devant la cour en matière familiale. Elle s’implique également auprès de Justice Pro Bono dans le cadre du projet Porte 33, qui accompagne les parents qui vivent une séparation.La Barreau 2015 oeuvre en droit de la famille, spécifiquement en enlèvement international d’enfants. Elle a reçu le trophée honorifique de bénévole de l’année du Jeune Barreau de Montréal en 2018 pour sa collaboration à un « service de préparation à l’audience » (SPA) destiné à aider les justiciables qui ont un litige devant la division des petites créances de la Cour du Québec.Le Barreau 1989 a fondé cabinet Bissonnette Fortin Giroux, situé à Saint-Jérôme et se spécialise en droit civil et commercial. Il a été élu une première fois en 2015, et a été chef intérimaire du Bloc de 2015 à 2017. Il a auparavant assumé les fonctions de bâtonnier de la section Laurentides-Lanaudière en 2013 et 2014.Juriste de formation, il a complété son baccalauréat en droit à l’Université Laval et poursuit ses études en MBA à la même université. Il est également biologiste de formation. M. Nolin a participé en 2015 au Concours de plaidoirie de Davies.