Alain Folco devient le directeur général du cabinet. Photo : Courtoisie

Le cabinet Fortier D’Amour Goyette, Fodago pour les intimes, a ajouté trois talents à son effectif au cours des derniers mois. Après avoir nommé sa première femme associée plus tôt cet été, le cabinet s’est trouvé un directeur général pour mener la barque à bon port., qui cumule 35 ans d’expérience dans le secteur financier, devient le directeur général du cabinet. Il était auparavant responsable des activités de gestion privée de patrimoine pour le Québec chez la CIBC. Il a également collaboré de nombreuses années avec la Chambre de la sécurité financière à titre de témoin expert, en plus d’être chargé de cours en finance pendant 14 ans à l’UQAM. Il est maintenant responsable du plan de croissance de Fodago.Avocat au sein de l’APCHQ depuis huit ans et demi, Mea donné un nouveau souffle à sa carrière en intégrant l’équipe de litige de Fodago en août dernier. Le Barreau 2007 concentre sa pratique en droit du travail, en droit administratif, en droit pénal et en droit de la construction.Ancien douanier, Mea changé de carrière pour choisir le droit. Le Barreau 2014 a débuté sa carrière au sein de Karavoulias Avocats avant d’intégrer l’équipe de litige de Promutuel Assurance. Il se joint maintenant à l’équipe de litige civil et commercial de Fodago où il développera sa pratique en droit des assurances, droit civil et contractuel, droit immobilier, droit de la construction et en responsabilité civile.