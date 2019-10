Me Philipp Park. Photo: Site Web de Miller Thomson

C’est dans des circonstances particulières ques’amène comme associé directeur du bureau de Miller Thomson à Montréal.Il succède à celui qui était « presque » un père pour lui, Me décédé en août dernier . Ce sont ses collègues associés qui lui ont décerné ce poste, par acclamation.Entretien avec le Barreau 2002, reconnu comme l’un des meilleurs avocats de l’année 2018 par Droit-inc.J'accepte ce poste avec beaucoup d'humilité. Dans ma pratique, je sentais que je continuais de progresser, que j'allais à 120 mille à l'heure et tout à coup, on m'a annoncé qu'on aimerait que je devienne associé-directeur.À ce moment-là, j'ai pris une pause. Je me suis dit: « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? » Soit ils m'haissent, soit ils veulent me punir, ou qu'ils voient quelque chose en moi que je ne voie pas. (rires)Ça m'a permis de faire beaucoup de rétrospection, question de comprendre ce que j'ai amené à Miller Thompson, et ce qui m'a amené à obtenir ce poste.Ça me met beaucoup de pression...j'étais très proche de Pierre.Quand j'ai commencé chez Miller Thomson, c'était une époque difficile pour moi, car Heenan Blaikie venait de fermer. Je commençais à avoir une clientèle, une expertise, et je rentrais dans un nouveau bureau, où je n'avais aucun capital social.Pierre m'a pris sous son aile, m'a dit que j'étais capable. Je l'ai tenu pour acquis, en me disant qu'il était jeune, qu'il m'accompagnerait tout au long de ma carrière, et qu'il serait toujours là pour m'encourager.Perdre un mentor, un supporter, presque un père du jour au lendemain, ça m'a ébranlé.Pendant sa maladie, il m'a appelé la fin de semaine, juste pour me dire quelques mots. Je ne le suivais pas pleinement. C'est triste à dire, mais c'est surtout après son décès et après avoir accepté le rôle d'associé-directeur que je commence à comprendre son message.De continuer à bâtir l'équipe de Montréal comme on l'a fait dans les sept dernières années, au cours desquelles il y a eu plusieurs embauches latérales.De me fier à mon jugement.Être cartésien, c'est une chose, mais dans un marché qui change, avec des clients exigeants, dans une profession où nos services sont devenus une commodité, dans une culture de cabinet où il y a plusieurs mouvements latéraux, le jugement est important.Surtout que dans un cabinet, il y a plusieurs générations différentes qui se côtoient. Chacune d'elle a une vision, des perspectives différentes, et qui se confrontent. Dans ce contexte, aucun manuel n'explique quoi faire.Ça prend une touche humaine, et c'est pour ça que Pierre m'aurait dit de me fier à mon jugement.On s'en est sortis ensemble et on continue à le faire. Le processus nous a permis d'apprécier le passage de Pierre. C'était beau de voir comment son décès a affecté les jeunes avocats.C'était un testament de la culture du cabinet, et de l’état d’esprit de Pierre. À ses yeux, tout le monde comptait autant dans l'équipe. C'était impressionnant comment tout le monde travaillait. Pour lui, l'investissement dans le capital humain était important.Oui, tout autant.Il y a des cabinets qui parlent d'excellence de service, de qualités techniques, mais pour moi, tout ça n’est que des résultats. Pour atteindre ces résultats, ça prend des gens motivés qui veulent apprendre. Pour que les employés soient prêts à travailler jusqu'à deux heures du matin ou rappeler un client dans l'immédiat, ça prend de la motivation.On essaie d'investir dans les gens, et c'est mon mandat maintenant.. Les entreprises privées le font, et je ne comprends pas pourquoi les cabinets n'adaptent pas ça comme un principe primordial dans leur pratique.Je n'étais pas au courant de cela.En premier lieu, je pense que cela peut résulter des mouvements latéraux qu'a connus notre équipe. Aussi du fait qu'on a connu énormément de croissance dans les dernières années. C'est certainement quelque chose que l'on doit adresser. Parfois, lorsqu'on grandit trop vite, on ne fait pas une intégration culturelle complète.C'est la seule chose où on doit faire du rattrapage: l'intégration culturelle dans notre bureau.Non, je pense plutôt que notre cabinet a grandi vite, avec des cultures différentes. L'intégration des cultures ne s’est pas ajustée au nombre d'avocats qui ont rejoint le cabinet.Dans tous les types d'environnements de travail, il y a des conflits à ce niveau-là. Mais de là ressortent aussi des opportunités de créer une nouvelle culture.C'est drôle, j'en discutais justement avec de jeunes leaders du cabinet. Une des choses importantes pour moi, c'est la transparence de notre administration. D'avoir moins une administration verticale, et plus horizontale.Les gens sont motivés lorsqu'ils savent quel est notre but, où on s'en va. À ce moment-là, on leur donne un choix: soit j'adhère à cela, ou non.Je vais certainement dormir moins! (rires)Le plus grand problème pour moi sera de gérer ma vie personnelle, considérant que j'ai des fils de 7 et 11 ans. C'est primordial pour moi de trouver le temps pour eux, et je dois avouer que je ne sais pas comment je vais m'y prendre.Je pense que je dormirai moins, mais en termes de volume de transactions, je m'attends à aucune diminution.Beaucoup de clients viennent vers nous, car ils savent qu'on peut leur offrir des services de qualité. Qu'est-ce qu'ils voient en nous que d'autres ne voient pas, c'est qu'on investit dans nos gens.Les clients ne sont pas attachés à Philipp Park, mais bien à une équipe. Les clients aiment ça.Je ne sais pas encore.J'étais très rigide dans ma pratique, mais je pense que maintenant, je devrai prendre plus de temps de réflexion avant d'agir. Il faudra que je prenne en considération qu'il n'y a pas tout le monde qui pense comme Philipp Park.Bonne question. (long silence)Dire que j'étais le meilleur candidat disponible serait arrogant. Ce rôle-là est un travail d'équipe. Les associés m'ont démontré de la confiance, et si ça ne va pas bien ici, ce sera ma faute.Donc, je serai le mauvais candidat si ça va mal ici. Mais si ça va bien,ce ne sera pas grâce à moi, mais à notre équipe.C'est la seule manière de voir les choses pour moi.La santé.Définitivement.