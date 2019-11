Mes Gérard Samet, Gabrielle Azran et Agathe Bazillo. Photos : LinkedIn

Mes Pierre Brossoit et Ann-Julie Auclair. Photos : Site Web de Robinson Sheppard Shapiro

Me Shaun E. Finn. Photo : Site Web de BCF

Mes Jean G. Bertrand, Ad. E., Andres C. Garin, et Jean-Christophe Martel. Photos : Site Web de Norton Rose Fulbright

La demande d’autorisation d’une action collective pour obtenir de meilleures mesures d’atténuation concernant l’arrêt des lignes de train de banlieue Deux-Montagnes et Mascouche, lors de la construction du REM, sera entendue par un juge les 3 et 4 décembre, selon ce que rapporte TVA Nouvelles., une résidente de Laval, veut forcer le constructeur du REM, CDPQ Infra, à trouver de « vraies » solutions face à l’interruption de service qu’occasionneront les travaux de construction du REM.Puisque le projet du REM va nécessiter la fermeture du tunnel Mont-Royal, et donc, l’interruption partielle puis totale du service ferroviaire pendant plusieurs années, à la fois sur la ligne de Deux-Montagnes et de Mascouche, plusieurs usagers de ces lignes seront donc pénalisés.L’action collective ne vise toutefois pas à interrompre les travaux.Mme Barré est représentée par Mesetdu cabinet Azran et Associés. Super Samet révélait à Droit-inc en mars dernier que l’action collective pourrait s'élever à plusieurs millions de dollars et toucherait environ 18 000 usagers des lignes de transport.L’ARTM est défendue par Mesetde Robinson Sheppard Shapiro.La société EXO est représentée par Mede BCF. CDPQ Infra a fait appel à Mes, Ad. E.,, etde Norton Rose Fulbright. La procureure générale du Québec est représentée par Meset