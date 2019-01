Me Véronique Iezzoni vient de rejoindre les rangds de Bélanger Longtin.

Me, auparavant avocate chez Lavery , joint les rangs de Bélanger Longtin.Celle qui concentre sa pratique en litige civil détient une expérience particulière en responsabilité civile et professionnelle dans les centres de santé et service sociaux.Elle s’illustre en responsabilité du personnel infirmier, des résidents en médecine et en art dentaire. La responsabilité du Directeur de la protection de la jeunesse ainsi que des centres de réadaptation font également partie de ses expertises.Barreau 1999, elle représente fréquemment ses clients devant la Cour d’appel, des tribunaux de première instance puis dans le cadre d’enquêtes du coroner.L’avocate a également œuvré chez Heenan Blaikie durant plusieurs années.Parallèlement à ses responsabilités professionnelles, Me Iezzoni présente des conférences relatives à ses champs d’expertise aux employés d’établissements de santé et de services sociaux, ainsi qu’aux médecins agissant comme témoins experts.Elle a également contribué à la publication de l’ouvrage « Juris-Classeur Québec, Obligations et Responsabilité Civile ».Ancienne de l’Université de Montréal, elle a obtenu lors de trois années consécutives des bourses d’excellence lors de ses études. Elle a mis la main sur le prix Desjardins Ducharme en matière de responsabilité civile, en plus d’obtenir la deuxième meilleure moyenne de sa cohorte pour la moyenne cumulative.