Voler de ses propres ailes vient avec ses inconvénients...

Pour ceux qui n’aiment pas sentir le souffle d’un patron dans leur cou ni gérer du personnel, une carrière solo, c’est le rêve.Reste que voler de ses propres ailes vient avec ses inconvénients. Tous les êtres humains - et oui, les avocats aussi - ont des capacités maximales qui peuvent être excédées.Malgré toutes vos bonnes intentions, si vous désirez faire croître votre pratique, vous devrez songer à vous entourer… et si vous souhaitez le faire convenablement, vous devrez conserver quelques questions éthiques en tête.Attorney at work en a recensé quelques-unes.Tout d’abord, vous devrez déterminer si la croissance de votre équipe ira avec l’embauche d’avocats ou d'employés ne pratiquant pas le droit.Si vous embauchez des avocats, gare au conflit! Un avocat de plus signifie un conflit potentiel de plus.Est-ce que ces avocats supplémentaires vous joindront en tant qu’employés ou associés?N’oubliez pas que si vous embauchez des avocats en tant qu'employés, vous aurez le mandat de les superviser.Idem pour les employés embauchés qui ne seront pas des avocats! Vous pourriez être tenu responsable pour leurs agissements non éthiques. Soyez certain de bien les former…Ce n’est pas parce que vous pratiquez en solo que vous êtes à l’abri des pirates informatiques…Plus vous entrerez d’utilisateurs dans votre système, plus vos risques de piratage seront importants.À moins de posséder une expertise technique importante en la matière, faites appel à de l’aide externe. En ligne de compte, c’est la protection des données de vos clients qui pourrait être compromise.Des consultants vous aideront à établir des systèmes sécurisés ainsi que des mesures afin d’éviter de succomber à des tentatives de fraude.Tel que mentionné précédemment, la présence de plus d’avocats augmente les chances de conflits. Vous devez avoir sur pieds un système dans lequel vos conflits seront répertoriés ainsi qu’un ensemble de processus pour les gérer.Mettez tout par écrit. Cela vous permettra d’éviter tous les malentendus avec votre personnel.Assurez-vous que vos employés ne remplissent que des mandats pour lesquels ils détiennent la qualification nécessaire. Vos nouveaux avocats sont-ils assermentés? Vos employés accomplissent-ils des tâches excédant leurs capacités?N’oubliez pas que vos avocats doivent également se tenir à jour. Encouragez-les à suivre plusieurs formations qui leur permettront de s’améliorer et de diversifier les services offerts par votre cabinet.