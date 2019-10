Me Jamie Benizri. Source : Site Web de Legal Logik.

Après avoir fondé Légal Logik en 2011, Meen connaît maintenant un rayon sur l’entrepreneuriat, si bien qu’il a décidé de publier un livre intitulé 89 Laws of entrepreneurship: a collection of posts for a meaningful career.C’est déjà un deuxième opus en deux ans pour le prolifique auteur qui avait pondu Entrepreneur Inc.: Business Law Simplified en 2018.Habitué de donner des conseils au monde entier sur LinkedIn, comme la fois où il a donné ses quatre propositions pour éviter le burnout , il affirme avoir fait des milliers de publications sur le réseau social en matière d’entrepreneuriat.« Ce livre est vraiment une compilation du travail d’une vie. De mes milliers de publications, 89 résonnent particulièrement chez moi et m’accompagnent chaque jour dans mon travail », explique le juriste dans une vidéo promotionnelle déposée vendredi matin sur ses réseaux sociaux.La vidéo se poursuit ensuite avec des partenaires d’affaires qui vante l’énergie et l’authenticité du Barreau Barreau 2009, avec des images qui rappelle sa vidéo où il a donné des fleurs à ses adjointes , en avril dernier.L’histoire de Légal Logik est particulière. Après avoir eu 18 avocats sous sa bannière, un changement de gestion a mené au départ de cinq avocats, rapportait Droit-inc en 2017 Aujourd’hui, le site web du cabinet indique que trois avocats y pratiquent toujours, Me Benizri, bien sûr, ainsi que Meset. Sur LinkedIn, Droit-inc a également répertorié Mesetcomme étant employées du cabinet. Selon le bottin du Barreau, Metravaille aussi chez Légal Logik.Me, qui oeuvre sous Fortin, Avocat d’affaires, est toujours partenaire de Légal Logik à Québec.Droit-inc a contacté Légal Logik pour connaître le nombre exact d’avocats du cabinet mais n’a pas eu de réponse avant la mise en ligne.Espérons que la publication de ce nouveau livre n’amènera pas à Me Benizri une autre vague de haters ...