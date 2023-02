Mes Yannick Crack et Yan Perreault. Source: Therrien Couture Joli-Coeur

Medevient chef de l’exploitation au sein du cabinet Therrien Couture Joli-Coeur tandis que Meprend le titre de directeur de la place d’affaires de Sherbrooke.Me Yannick Crack pratique en droit des affaires, en litige commercial et dans l’accompagnement stratégique auprès de ses clients.Avec son nouveau titre de chef de l’exploitation, cet avocat va avoir l’occasion de travailler en étroite collaboration avec les Chefs de la direction, du capital humain et de la direction financière.Il aura également sous sa responsabilité les directeurs des places d’affaires, les directeurs d’unité d’affaires et les directeurs de services dans la poursuite de l’expansion de TCJ.Ce Barreau 1997 est associé au sein du cabinet depuis 2011.Me Yan Perreault prend, quant à lui, la relève à titre de nouveau Directeur de la place d’affaires de Sherbrooke.Il va pouvoir poursuivre le développement de TCJ sur ce territoire tout en accompagnant sa clientèle dans les défis juridiques et d’affaires auxquels elle est confrontée.En tant qu’associé du cabinet, celui-ci conseille et accompagne ses clients dans tous les aspects entourant le développement d’une entreprise.Il compte parmi sa clientèle de nombreuses entreprises œuvrant dans le secteur médical, de même que des professionnels de ce secteur.Me Yan Perreault est chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Celui-ci offre également régulièrement des conférences aux entrepreneurs, notamment quant aux contrats d’affaires, aux clauses restrictives et au transfert d’entreprises.