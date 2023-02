Michael D. Crinson. Source: LinkedIn

, le ministre fédéral de la Justice, a procédé à une nouvelle nomination à la Cour fédérale.est nommé juge adjoint à la Cour fédérale. Il était jusqu’à présent associé chez Crinson Law à Toronto.Originaire d’Angleterre, Michael D. Crinson est venu au Canada pour étudier à l'Université de Guelph où il a obtenu une maîtrise ès sciences en physique en 1991.Il obtient ensuite un baccalauréat en droit de la Osgoode Hall Law School en 1997, avant d’effectuer son stage chez Scott & Aylen.Admis au barreau de l’Ontario en 1999, Michael D. Crinson est agent de brevets et de marques de commerce agréé.Sa pratique s’est concentrée en litiges en matière de propriété intellectuelle, notamment les litiges relatifs aux brevets, aux droits d'auteur, aux marques de commerce, aux secrets commerciaux et aux droits de propriété et d’invention.Il a plaidé en matière de propriété intellectuelle portant sur les dispositifs médicaux, les équipements forestiers, les produits pharmaceutiques, l'industrie alimentaire, le génie électrique, la chimie des polymères et la biotechnologie.Michael D. Crinson a pratiqué successivement chez Borden Elliot Scott & Aylen à Ottawa, puis comme associé chez Dimock Stratton à Toronto, avant de rejoindre Aitken Klee également comme associé. Il y a un an, il a fondé son propre cabinet, Crinson Law.Au cours de sa carrière d’avocat, le nouveau juge a participé activement à l'Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI), l’Association du Barreau canadien (ABC), l’American Intellectual Property Law Association (AIPLA), le Barreau de l'Ontario et l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC).