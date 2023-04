Source: Shutterstock

Sur les 913 juges à temps plein au Canada, 438 sont des femmes selon les données du Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. Cette nouvelle pourrait s’expliquer par le fait qu’aujourd’hui, les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes à approcher de la retraite.Selon plusieurs observateurs juridiques, il reste encore beaucoup de progrès à faire pour représenter la diversité au Canada, a-t-on appris dans le Globe and Mail. Ici, les observateurs parlent des candidats noirs, autochtones, de couleur, homosexuels, etc.Depuis l’arrivée des libéraux, les femmes ont reçu 56,48% des 370 nominations judiciaires, soit 209 au total.« Au cours de cette période, les femmes représentaient 47,8 % des 2 511 candidats, selon les données du bureau des affaires judiciaires, une agence qui fournit des services de soutien au système judiciaire », peut-on lire dans le Globe and Mail.Durant les dix années du gouvernement conservateur de Stephen Harper, de 2006 à 2015, les femmes ne représentaient que 30% des candidats et des nominations. En 2014, 63 hommes ont été nommés contre seulement 26 femmes.« Sous les libéraux, les hommes n'ont dépassé les femmes dans les nominations qu'une seule fois, d'octobre 2021 à octobre 2022, par une marge de 30 à 28 », lit-on dans le Globe and Mail.Dans une biographie de, première femme nommée à la Cour suprême du Canada, on y apprend qu’en 1982 la cour représentait un immense « boy’s club », selon l’ancienne juge.Dans cette même biographie, on apprend également qu’il n’y avait pas de toilettes pour femmes pour les juges à la cour d’appel ou à la Cour suprême.L’auteure de ce livre,, a déclaré que Bertha Wilson aurait été heureuse de voir cette parité homme-femme, sans tout à fait être satisfaite.« Je suis sûre qu'elle aurait été ravie, mais elle aurait aussi souhaité que les candidats noirs, autochtones et de couleur, les candidats autochtones, les candidats homosexuels, toute la diversité de l'expérience humaine, soient représentés », mentionne-t-elle dans une entrevue.