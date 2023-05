Madeleine Duchesne, Sophia Mammas, Alexandra Beaubien et Marie-Noëlle Galarneau. Source: Blake, Cassels & Graydon et LinkedIn

Le cabinet Blake, Cassels & Graydon annonce la nomination de quatre nouveaux étudiants en droit dans son équipe située à Montréal. Il s’agit deetAlexandra Beaubien s’est d’abord jointe à Blake, Cassels & Graydon comme étudiante d’été. Elle termine présentement son stage au sein du cabinet. Elle a travaillé à titre d’étudiante en droit chez Murdoch Archambault avocats et chez Desjardins.Pendant ses études, celle-ci a notamment participé au concours de plaidoirie en droit autochtone Kawaskimhon. Elle a également fait du bénévolat pour plusieurs organisations dont la Fondation québécoise du cancer, la Fondation du Dr Julien, la Fondation Institut de gériatrie de Montréal et pour Pro Bono Étudiants.Alexandra Beaubien détient un baccalauréat en arts, science politique et histoire de l’Université McGill, une maîtrise en communication politique et un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Madeleine Duchesne s’est d’abord jointe à Blake, Cassels & Graydon en 2021, comme étudiante d’été. Elle effectue présentement son stage au sein du cabinet. Avant de se joindre à celui-ci, l’étudiante a fait un stage en droit au Groupe Jean-CoutuDurant ses études, elle a participé comme co-chargée de projet pour Pro Bono Étudiants. Cette expérience lui a notamment permis de superviser une équipe d’étudiants bénévoles dans leur recherche pour répondre aux besoins des organismes.Elle a aussi fait du tutorat et du mentorat pour l'Association des étudiantes et étudiants en droit à l'Université de Montréal. Madeleine Duchesne détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal.Marie-Noëlle Galarneau s’est jointe à l’équipe de Blakes en tant qu’étudiante d’été. Elle effectue actuellement son stage au sein du cabinet.Durant ses études, elle s’est impliquée comme bénévole dans plusieurs organisations dont le Comité des vêtements de la fac, PennyDrops et La Firme-école de service-conseil des affaires. Elle a figuré de nombreuses fois au palmarès du doyen pour l’excellence de son dossier académique.Marie-Noëlle Galarneau détient un baccalauréat en droit ainsi qu’un Master of business de l’Université de Sherbrooke.Sophia Mammas s’est aussi jointe à Blake, Cassels & Graydon en 2021 comme étudiante d’été. Durant ses études, celle-ci s’est impliquée à la Clinique juridique de McGill et à la Clinique d’information juridique de Concordia.Elle détient un baccalauréat ès arts de l’Université McGill en plus d’un baccalauréat de l’Université d’Ottawa.