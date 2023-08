Mes Anne-France Goldwater et Simon Jolin-Barrette. Source: Instagram

Mea récemment rencontré le ministre de la Justice, Me, avec qui elle a échangé à propos de la protection des conjoints de fait québécois et de leurs enfants.Dans une publication sur Instagram , le cabinet Goldwater, Dubé a parlé de discussion fructueuse. « L'équipe de Goldwater, Dubé tient à remercier le ministre de son intérêt alors que le dixième anniversaire de l'affaire Éric c. Lola a été souligné cette année, peut-on lire. La discussion a porté sur les droits des conjoints de fait, les impacts sur les enfants en cas de séparation, et des tendances en droit familial ».Sur LinkedIn , Me Goldwater précise avoir discuté avec le ministre de la Justice « d’une solution simple et efficace que nous pourrions développer afin d’offrir la même protection légale aux ‘familles de fait’ qu’aux familles ‘légales’, c'est-à-dire celles formées de deux époux et d’enfants ».Elle ajoute que naturellement, il ne serait pas question d’obliger tous les couples québécois à se marier, « bien au contraire ».« Nous souhaiterions que la dignité ainsi que le droit à la protection soient reconnus pour tous les types de conjoints et leurs enfants, écrit-elle. Ainsi, nous assurerions l’égalité des différentes protections légales qui actuellement ne font bénéficier que les familles dites ‘légitimes’ ».Le cabinet d’avocats précise que pour Me Goldwater, le fait qu’une juridiction comme le Québec, qui accorde beaucoup d’importance à la laïcité et au féminisme, ne reconnaisse pas les droits des partenaires non mariés, comme certaines juridictions canadiennes voisines le font déjà, demeure « une grande cause d’injustice et d'inégalité ».Me Goldwater estime qu’il est temps « d’éliminer cette discrimination au sein de la société québécoise et d’admettre que ce ne sont pas seulement les couples qui passent par l’église qui méritent une reconnaissance légale, mais bien tous les couples en union conjugale, notamment ceux avec des enfants ».