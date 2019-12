Denis Bouffard. Photo : Archives et site Web de la Ville de Terrebonne

La Ville de Terrebonne a versé 142 000 $ à son ex-greffier afin que celui-ci ne revienne pas travailler.Le directeur des affaires juridiques et greffier de Terrebonne,, a démissionné après que le bureau d’enquête de Québecor ait appris qu’il avait recommandé l’octroi de plus de 1,3 million $ de contrats publics sur une période de neuf ans au cabinet pour lequel travaillait son épouse, MeM. Bouffard s’était ensuite plaint qu’on lui avait intimé de quitter son poste. Le Tribunal administratif du travail a statué en novembre dernier qu’il s’agissait d’un congédiement déguisé et que la Ville devait réintégrer l’employé dans son poste.Mais la Ville n’avait aucunement envie d’accueillir M. Bouffard. « Le Tribunal ne se prononce d’aucune façon sur le fondement même du dossier, à savoir la question cruciale du manque d’éthique », avait-elle indiqué.La Ville s’est donc résignée à signer une entente de 142 140 $ avec M. Bouffard, rapporte le Journal de Montréal.