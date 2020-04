Me Catherine Berthelet

Mea eu la chance de voir son stage chez Lapointe Rosenstein Marchand Melançon se convertir en offre d’emploi en mars dernier.L’ancienne étudiante et auxiliaire de recherche à l’Université de Sherbrooke était stagiaire au sein du cabinet depuis septembre 2019. Distanciation oblige, elle a été assermentée en ligne.Titulaire d’une maîtrise en fiscalité de l’UdeS, Me Berthelet se consacrera à l’élaboration des solutions et des stratégies juridiques afin de protéger les intérêts de ses clients.« Elle agit principalement dans le cadre de litiges fiscaux où elle est appelée à intervenir à toutes les étapes du processus, soit de la vérification jusqu’à la représentation judiciaire », indique LRMM sur son site web.Le Barreau 2020 est membre de l’Association du Jeune Barreau de Montréal, membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), et a été coordonnatrice du Centre d’entraide à l’étude de l’Université de Sherbrooke (2016-2017). Lors de ses études, Me Berthelet a également été recherchiste pour la Cour d’appel du Québec.