Me Julien Morissette devient associé chez Olser à Montréal

Medevient associé chez Olser à Montréal, après y avoir travaillé à titre d’avocat pendant plus de 10 ans.« Faisant partie du secteur du litige et du groupe d’insolvabilité et de restructuration du bureau de Montréal, Julien a une pratique diversifiée qui inclut le litige commercial, administratif et constitutionnel, les enquêtes ainsi que la restructuration d’entreprise et les procédures en matière d’insolvabilité, tant pour des débiteurs que des créanciers », décrit Olser sur son site web.Dans le cadre de sa pratique, le Barreau 2009 a notamment représenté le Groupe Stars Inc. (anciennement Amaya Inc.) dans le cadre de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers portant sur des allégations d’opérations sur des actions d’Amaya avant l’annonce de l’acquisition, pour 4,9 milliards de dollars américains, d’Oldford Group Ltd., propriétaire de PokerStars et Full Tilt Poker.Me Morissette a auparavant été assistant d’enseignement à McGill et à l’Université de Toronto, assistant de recherche à l’Université d’Ottawa, et auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada auprès des juges