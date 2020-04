Me Meriem Amir. Source : Astell Lachance Du Sablon

Me Giovanni De Sua. Source : Astell Lachance Du Sablon

Les avocats montréalais Mesont déposé une demande pour faire enregistrer le terme «COVID-19» en tant que marque de commerce, révèle le HuffPost, de même que « prévention et soins COVID-19 ».Les deux avocats du cabinet Astell Lachance Du Sablon De Sua ont déclaré dans leur demande que l’utilisation du terme serait liée aux vaccins.Leurs chances de voir leur idée concrétisée sont minces, estime, avocat spécialisé en marques de commerce au sein du cabinet Kestenberg Siegal Lipkus à Toronto.«Ces marques de commerce ne seront probablement jamais enregistrées au Canada », indique l’avocat à La Presse Canadienne.« On pourrait croire ici qu’il s’agit davantage d’un dossier opportuniste que d’une entreprise qui a légitimement l’intention de créer un vaccin, poursuit Me Lipkus. J’espère qu’il y aura plusieurs commerçants et entreprises qui pourront utiliser “COVID-19” pour des vaccins et permettre à toutes les entreprises au Canada de l’utiliser — et pas à un seul commerçant de le monopoliser ici au pays. »Selon Me Lipkus, Tenter d’enregistrer « COVID-19 » comme marque de commerce équivaudrait à faire enregistrer « cancer » ou « diabète ».