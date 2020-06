Mes Nathalie Gagnon, Genviève Martin et Pierre-Olivier Plante. Photo : BCF & Stein Monast.

Gregory Charles. Photo : Radio-Canada.

Cette acquisition avait été dévoilée à l’automne 2019, et a obtenu l’approbation du CRTC en avril 2020.La décision du CRTC permettra également à la station de devenir, sous la bannière WKND, une station de musique populaire qui diffusera de la musique pop-rock et alternative, plutôt qu’une station de format spécialisé.Pour cette transaction, qui s’élève à un montant de 4,9 millions de dollars, Leclerc Communication était représentée par l’associéde Stein Monast, à Québec.Le 99, 5Fm de Gregory Charles était par ailleurs représenté paret, de BCF, à Montréal.« C’est avec grand plaisir que nous avons franchi aujourd’hui la dernière étape pour finaliser cette transaction. Nous sommes maintenant propriétaires de l’une des antennes couvrant le plus grand territoire dans un marché où aucune nouvelle fréquence n’est disponible. Avec une programmation unique, adaptée à la réalité et aux goûts des jeunes adultes, WKND 99,5 Montréal exploitera un nouveau créneau misant sur l’authenticité, la spontanéité et la proximité avec l’auditeur. Nous avions hâte de nous lancer dans l’aventure montréalaise, et beaucoup de belles annonces sont à venir! », a déclaré, vice-président Programmation de Leclerc Communication.Alors que la transaction est maintenant officielle, Leclerc Communication se prépare à lancer officiellement WKND 99,5 pour l’été et dévoiler plusieurs têtes d’affiche.