Me Paul Fernet. Photo : Fernet Avocats.

Pas moins de 73 pharmaciens affiliés à Jean-Coutu sont soupçonnés d’avoir laissé l’entreprise pharmaceutique Angita Pharma accéder aux dossiers personnels (et confidentiels) de leurs clients contre de l’argent en 2019, révèle La Presse.Les pharmaciens font l’objet d’une plainte de l’Ordre des pharmaciens et sont tous sauf un défendus par Mede Fernet Avocats.L’avocat a demandé que les dossiers de chaque pharmacien soient traités séparément, parce que si certains pharmaciens ont donné un accès aux dossiers à Angita Pharma, d’autres auraient plutôt entré eux-mêmes les données.« On tient absolument à rassurer le public qu’au-delà des plaintes disciplinaires, il n’y a eu aucune information personnelle qui est sortie des pharmacies ou qui a été livrée à des tiers pour qu’ils l’emportent par aucun des pharmaciens, selon notre compréhension actuelle du dossier », a indiqué Me Fernet à La Presse.Les pharmaciens en question oeuvrent entre autres à Montréal, Québec, Sherbrooke, Terrebonne, Drummondville, Thetford Mines et Brossard.Le syndic de leur ordre les accuse de ne pas avoir respecté le secret professionnel et d’avoir fait usage de renseignements confidentiels pour leur propre bénéfice.L’enquête du syndic révèle que des représentants d’Angita Pharma auraient contacté lesdits pharmaciens pour leur proposer une rétribution en échange d’une priorisation des médicaments de la société pharmaceutique auprès de la clientèle de la pharmacie.Les pharmaciens auraient par la suite autorisé Angita Pharma à accéder aux dossiers confidentiels pour évaluer combien ils pourraient toucher suite à leur collaboration : « ristournes importantes », selon l’enquête.