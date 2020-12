Le professeur Pierre-Claude Lafond et les étudiantes Alice-Dion Landreville et Mia Elias. Photos : LinkedIn et site web de l'Université de Montréal

La professeure Sylvette Guillemard et l'ancien magistrat Lorne Giroux. Photos : Site web de l'Université Laval

Lancement de livre, nomination, reconnaissance… Voici ce qui se trame dans les facs de droit ces temps-ci, à l’aube du congé des Fêtes.Le professeur, reconnu comme un spécialiste des actions collectives, livre ses réflexions sur cette procédure utilisée parfois un peu abusivement, dans l’ouvrage Libres propos sur la pratique de l’action collective , paru aux éditions Yvon Blais.Les étudiantesetont remporté les bourses Gowling WLG en droit des affaires. « Elles ont démontré un grand esprit novateur et entrepreneuriat dans le cadre d'un projet réalisé au sein de l'université », a souligné Gowling sur les réseaux sociaux.Le professeura été reconduit dans ses fonctions de doyen de la Faculté de droit pour un autre mandat de cinq ans. Il a rejoint la faculté en 2006, où il enseigne et effectue des recherches en droit constitutionnel, en droit de la famille et en droit comparé.La professeurea reçu la Médaille Paul-André Crépeau, de l’Association du Barreau canadien - division du Québec. Elle est la première membre du corps professoral de la Faculté de droit à recevoir cette récompense, remise annuellement à un juriste qui a contribué tant à l’avancement des aspects internationaux du droit privé qu’à ceux du droit commercial, au Québec et au Canada.L’ancien magistratdevient juge en résidence, aux côtés des jugeset. Me Giroux a été professeur à la Faculté de droit, avant de joindre les rangs de la Cour d’appel en 2005. Il a pris sa retraite en tant que juge cette année.Le Laboratoire d'innovation juridique (Lab.IJ) a lancé un concours d'innovation juridique sur le thème du télétravail. Les étudiants ont jusqu’au 15 février 2021 pour envoyer une courte vidéo dans laquelle ils exposent leur solution à une problématique du télétravail et expliquent en quoi leur projet est innovant. Le prix est d’une valeur de 1000$.