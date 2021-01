Le bâtonnier du Québec Me Paul-Matthieu Grondin et le juge en chef de la Cour supérieure Jacques R. Fournier. Photos : Sites web du Barreau du Québec et de la Fondation du Barreau du Québec

Que les membres de la communauté juridique se rassurent : les activités des cours du Québec, un service essentiel, seront maintenues.L’annonce des dernières décisions gouvernementales applicables jusqu’au 8 février 2021, dont le couvre-feu, n’affecte donc pas le travail des avocats, notaires et magistrats du Québec, si ce n’est que par l'utilisation accrue des audiences virtuelles.Il arrive cependant que des auditions se poursuivent au-delà de 20h, l’heure prévue du couvre-feu dans toutes les régions de la province à l’exception du Nord-du-Québec.« Ça arrive une fois de temps en temps, effectivement, et pour ces questions-là on est évidemment toujours en contact avec la magistrature, avec la Justice. S’il y a des endroits où (les avocats) doivent être absolument, il y a moyen d'avoir une attestation à ce moment-là », indique à Droit-inc le bâtonnier du Québec MeLe gouvernement a présenté un modèle d’attestation de l’employeur pour déplacement durant le couvre-feu, que vous trouverez ici. Les cours feront bien sûr le nécessaire pour éviter que les audiences ne se prolongent au-delà de 20h. Le juge en chef de la Cour supérieurea notamment annoncé que ses juges « feront tout en leur possible pour terminer les audiences avant 18h00, afin de permettre à tous de respecter le couvre-feu ».Par ailleurs, le gouvernement du Québec a spécifié qu’une « ne personne qui se déplace pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal, pour répondre à une assignation à comparaître devant un tribunal ou pour permettre l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux » peut se retrouver à l’extérieur de chez elle entre 20h et 5h.